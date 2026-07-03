Legendarne vjenčanice koje su ušle u povijest: Milijuni šljokica, Swarovski kristali i dječji crteži

Unatoč svim drugim detaljima i pompi oko organizacije, najvažnija stvar na svakom vjenčanju je - vjenčanica. A u slučaju filmskih i glazbenih diva, odabir vjenčanice može karijeru jednog dizajnera lansirati među zvijezde. I dok fanovi s nestrpljenjem iščekuju vidjeti vjenčanicu Taylor Swift, a mediji nagađaju da će biti inspirirana haljinom Elizabeth Taylor, ovo su vjenčanice koje su ostale upisane u povijest kao ikonske.

Elizabeth Taylor

Legendarna glumica udavala se čak osam puta, no njena prva vjenčanica ostala je referentna točka za mnoge mladenke 75 godina kasnije. Sa samo 18 godina udala se za nasljednika hotelskog lanca, Conrada Nickyja Hiltona u satenskoj haljini dizajnerice MGM studija, Helen Rose, koja je ujedno bila i poklon studija.

Princeza Diana

Te 1981. godine, svijet je bez daha čekao bajkovito vjenčanje Diane Spencer za britanskog princa Charlesa. Njena vjenčanica jedna je od najutjecajnijih i najekstravagantnijih dizajna u povijesti, sa 7-metarskim šlepom, raskošnim napuhanim rukavima i volanima te 10.000 bisera. Haljinu je dizajnirao poznati dizajnerski par David i Elizabeth Emanuel.

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Grace Kelly

Američka glumica zamijenila je Hollywood Monacom 1956. godine kako bi se udala za princa Rainiera III od Monaka. Kao i Elizabeth Taylor, i njenu je vjenčanicu dizajnirala MGM-ova Helen Rose.

Raskošna haljina boje slonovače imala je visoki ovratnik od čipke, suknju u obliku zvona od svile i otprilike 114 metara svile, tila i čipke.

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Kate Middleton

55 godina nakon Grace Kelly, za svog princa se udala i Kate Middleton. Identitet dizajnera Kate Middleton bila je jedna od najbolje čuvanih tajni Britanije sve dok buduća princeza 2011. nije izašla iz automobila.

Sarah Burton, u okviru kuće Alexander McQueen, izradila je haljinu od satena, čiji je gornji dio bio ručno ukrašen čipkastim ružama, čičcima i djetelinama, koje je izvezao tim Kraljevske škole za vezenje, pritom perući ruke svakih 30 minuta kako bi sve ostalo besprijekorno čisto. Njeni dugi rukavi od čipke, odali su počast legendarnoj vjenčanici Grace Kelly.

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Priyanka Chopra

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Priyanka Chopra i Nicolas Jonas svoje su vjenčanje 2018. godine slavili čak četiri dana. Za kršćansko vjenčanje, mladenka je nosila vjenčanicu Ralph Laurena prekrivenu s više od 2,5 milijuna šljokica, 135 gumba presvučenih satenom 11.632 Swarovski kristala i veo dug 23 metra.

Sljedeći dan presvukla se u tamnocrvenu tradicionalnu indijsku vjenčanicu, koju je izradilo 110 obrtnika tijekom više od 3.700 sati rada.

Victoria Beckham

Posh Spice se za Davida Beckhama udala 1999. u dvorcu Luttrellstown u Irskoj u vjenčanici boje šampanjca Vere Wang. Balska haljina bez naramenica imala je šlep dug šest metara, a korzet je izradio slavni Mr. Pearl, koji je zbog proba čak četiri puta prelazio Atlantski ocean. Zlatna kruna zaokružila je cijelu priču.

Angelina Jolie

Za vjenčanje s Bradom Pittom u francuskom Château Miraval 2014. godine, Atelier Versace, uz glavnog krojača Luigija Massija, ručno je izvezao svilenu haljinu i veo boje slonovače s desecima crteža njihove šestero djece. “Luigi mi je poput obitelji i ne mogu zamisliti nikoga drugog da izradi ovu haljinu,” rekla je Jolie za People u to vrijeme.

Dua Lipa

Za glumca Calluma Turnera, Dua Lipa se udala krajem svibnja u matičnom uredu u Londonu u bijelom couture kostimu kuće Schiaparelli, koji je dizajnirao Daniel Roseberry, a potom su slavili na Siciliji. Mladenka je za tu priliku odabrala Chanel Haute Couture vjenčanicu koju je kreirao Matthieu Blazy, raskošno ukrašenu perjem i s 480.000 ručno izvezenih perli.

Jacqueline Kennedy

Za svoje vjenčanje s američkim senatorom Jonom F. Kennedyjem, Jaqueline Bouvier odabrala je vjenčanicu Anne Lowe, proslavljene afro-američke dizajnerice u vrijeme segregacije.

Sa 45 metara svile izradila je haljinu boje slonovače s elegantnim dekolteom i punom, voluminoznom suknjom. Njena je vjenčanica jedna od najfotografiranijih haljina prošlog stoljeća.