Legendarni Dino Dvornik danas bi slavio 58. rođendan: 'Bio sam brži od kužine, sve zbog glazbe'

Uvijek je pobjeđivala pravda, uvijek su pobjeđivali mladi ljudi, uvijek je pobjeđivalo ono šta je bilo zabranjeno zbog konzervativnih budala i majmuna. Meni je najgore bit konzervativan u životu. Više bi volija bit škrt nego konzervativan, ali ovo ću vam reć ljudi moji, generacije se minjaju, ne radimo iste greške šta su radili naši očevi i majke, šta nisu tili slušat jer su mislili da sam ja mali od kužine. Ja jesan mali od kužine, al sam brži od kužine, rekao je nikad prežaljeni kralj punka Dino Dvornik, u posljednjem intervjuu prije smrti. Danas bi slavio 58. godina, a njegova supruga Danijela povodom toga objavila je crno - bijelu fotografiju i emotivni citat.

- Samo se prisjećam, ponekad i zamišljam. 58 - napisala je Danijela Dvornik uz Dinin portret.

Čestitala je rođendan Dini i njegova kći, influncerica Ella Dvornik (31).

- Sretan rodendan svima koji danas slave i mom tati koji bi danas slavio 58 - napisala je uz zajedničke fotografije s ocem.

Dino je, kako je rekao u intervjuu, živio silovito, uvijek u šestoj brzini, o čemu najbolje svjedoči i sva ona glazba koja je ostala iza njega. U dva desetljeća karijere objavio je šest albuma, dobio je dvanaest Porina, od kojih mu je osam dodijeljeno posmrtno. Njegove pjesme i danas zvuče atraktivno, iako je prve hitove, poput 'Ti si mi u mislima' i 'Zašto praviš slona od mene', otpjevao još krajem osamdesetih.

Dinin život bio je sve, samo ne običan. Još prije početka školovanja dobio je malu, ali zapaženu ulogu u seriji 'Naše malo misto' Miljenka Smoje. Kralj funka i njegov godinu dana stariji brat Dean glumili su djecu glavnih likova, Roka Prča (Boris Krstulović) i Anđe Vlajne (Zdravka Krstulović). Svoje uloge dečki su vrsno odradili, a o njima se još dan danas govori. Dino se upravo na tom snimanju zarazio glazbom. Upisao je muzičku školu, no ubrzo je odustao. Nije se pretjerano iskazao ni u srednjoj Trgovačko - komercijalnoj školi, koju je, kako je svojedobno rekao, odabrao samo zato što mu je bila u susjedstvu.

- Njegova učiteljica mi je jednom rekla: ‘On vam je, gospođo, najmirniji’. Ja pitam kako to. Kaže ona meni: ‘Zato što ga ništa ne zanima. On bi samo gleda kroz prozor’. Rekao joj je: ‘Matematika mi neće u životu trebati, meni je samo muzika u glavi’ - ispričala nam je prije nekoliko godina njegova majka Diana Dvornik. Dodala je kako je s bratom Deanom često znao raditi gluposti.

Svoju karijeru započeo je s grupom Kineski zid. Osnovao ju je s bratom 1981., a ime su joj dali po zgradi u kojoj su živjeli. Dean je pisao tekstove, a Dino skladao glazbu jer je svirao klavijature, bubnjeve i gitaru. Bend se raspao nakon dvije godine, a objavili su jedan album. Dino je tada shvatio da je funky jedini put za njega, a domaćoj publici trebalo je pet godina da se privikne na njegov ritam. Prvu nagradu dobio je 1998. godine na Zagrebačkom festivalu, i to za svoju skladbu 'Tebi Pripadam'. Iduće godine izašao je njegov prvijenac 'Dino Dvornik', koji je prodan u 750 tisuća primjeraka. Drugi album, 'Kreativni nered', donio je jedan od njegovih najvećih hitova 'Udri jače, manijače'.

Uz to što je pokrenuo novi glazbeni trend, uveo je inovativnu produkciju. Osobito video. Naime, Dino je prvi hrvatski izvođač koji je na pozornici plesao. Nastupao je u ekstravagantnim odijelima, a neki i danas tvrde da je bio odličan plesač. Nažalost, ostao je zapamćen i po svojoj bori s ovisnošću.

- Možda bih napravio malo više bez toga, ali svi smo bili na opijatima i divljali. Ušao bih u studio i ne bih izlazio mjesec dana dok ne bih napravio nešto. U tome zanosu sam radio, ali on me stajao zdravlja. Sve to sam radio zbog glazbe, a ne zato što sam htio biti drogiran - izjavio je svojedobno.

Dinin najuspješniji singl je 'Afrika', za koji je 1996. godine dobio svoja prva dva Porina. Koliko je bio osebujan, najbolje zna njegova Danijela. Zaljubili su se kad je njoj bilo 21 godina, a Dini 24. Prvih šest mjeseci živjeli su u Londonu, a Dvornik je zbog ljubavi prema njoj čak pristao konobariti po londonskim pubovima. Upoznali su na tulumu u njegovom stanu, a Dinino zavođenje bilo je urnebesno. Nakon što ju je zatekao pitanjem 'Bi li ti, mala, voljela osjetiti moje vibracije!', zaspao joj je na ramenu.

- Prije toga smo cijelu noć pričali, no kad sam odlazila, nismo razmijenili brojeve telefona i mislila sam da od nas neće biti ništa. Ponovno smo se sreli nakon pet dana, na jednoj splitskoj plaži, i od tada smo bili nerazdvojni. Dino je bio lud na svoj način, ali je istodobno bio drag, dobroćudan, a najvažnije mu je bilo da su ljudi oko njega sretni i veseli. Ja sam jedina u njemu vidjela neku tugu, koju drugi nisu primjećivali. Zapravo me osvojio svojim sjetnim očima - opisala je svojedobno Danijela.

Sudbonosno 'da' izrekli su 12. kolovoza 1989., osam dana prije njegovog rođendana. Njihovo vjenčanje, kako je svojedobno ispričala Danijela, bilo je skromno te su nakon ceremonije kod matičara svojih pedesetak prijatelja pozvali u njegov obiteljski stan. U prosincu 1990. dobili su kćer Ellu, danas uspješnu influencericu. Dino je Ellu obožavao, a ime je dobila po pjesmi koju su te godine skladali on i Neno Belan (60) 'Ella E'.

Kako je njihov obiteljski život izgledao, najbolje je dočaravao reality show 'Dvornikovi'. Snimao se 2006. godine, a obje sezone imale su veliku gledanost te su nekoliko puta bile reprizirane. Dinu je show približio nekim novim generacijama, a već iduće godine najavio je da radi na albumu 'Pandorina kutija'. Za njega je nagrađen s čak četiri porina. Planirao ga je objaviti u jesen 2008., ali njegov izlasak nije dočekao. Preminuo je 7. rujna te godine, u snu, u svojem zagrebačkom domu.

