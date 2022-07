Danijeli je dosta: Ne prođe ni dan, a da ne kažu da sam 'nitko i ništa, samo Dvornikova žena'

Ne volim kad me ljudi trpaju u neke ladice. Ne prođe ni dan, a da netko ne prokomentira kako sam 'nitko i ništa, žena od Dina Dvornika', započela je tekst ogorčena Danijela Dvornik (55). Ona smatra da njezin život nije izgradio Dino. Da, on je njena ljubav, ali ona je postojala i prije njega - sa svim svojim željama, snovima i strastima.

- Kao da mi je on dao indentitet, život i svrhu postojanja. (jer tako je to ovde, Što je žena bez muža?) Kao da života prije njega nisam imala, kao da ja nemam svoje talente i svoje želje i snove. Samo što sam ja sve to u jednom trenutku stavila na 'čekanje', jer život je tako htio. Učinila sam to iz ljubavi, a ne iz kalkulacije. Da je bilo iz kalkulacije, bilo bi drugačije. Dino je to znao. Meni je tužno saznanje koliko ljudi nije upoznalo ljubav, a možda je i ne zaslužuju, pa te onda žele na svaki mogući način poniziti. Ali ja sam narasla u svakom smislu i nikad neću ući u nikakvu ladicu. Bogata sam ja žena u svakom pogledu - zaključila je Dvornik uz fotografiju.

Na fotografiji ispod koje je napisala tekst Danijela pozira na stijenama kraj mora, a pogled joj seže u daljinu. Na sebi ima laganu zelenu košulju koju je odnio povjetarac pa joj je otkrio dio guze.

Fotka je skupila više od 4 tisuće lajkova, a mnogi su joj u komentarima pružili podršku.

- Da, zbilja koma na kojoj razini je dobra većina. Meni se smrkne kad pročitam 'udovica Dine Dvornika'. Kao da sužene dodatak svom mužu, a ne osobe koje postoje i bez muža - zaključila je jedna.

- Zašto se bilo kome opravdavati? Meni je baš gušt pratiti sve što radiš jer razmišljaš svojom glavom i živiš svoje snove. Kad ćeš ako ne sad udahni i živi. Ljubomorni neka odstupe! - napisala je druga.

- Predivna žena, majka, baka, predivna osoba, nečije dijete. I uvijek možete gledati svakome u oči. Vaša duša i srce su veliki. Dino je znao, volio - nizale su se lijepe riječi.

