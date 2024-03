Legendarni engleski bend The Toy Dolls dolazi u Benkovac

Ove godine na Vlajternativa festivalu u Benkovcu, jednom od najvećih okupljališta glazbene alternative u Dalmaciji, koji će se održati 10. kolovoza, kao headlineri nastupit će legendarni punkeri The Toy Dolls, uz pratnju domaćih bendova Savršeni marginalci i Liquid SuperCharge. Vlajternativa postoji već 14 godina, a privlači sudionike nezavisne scene, umjetnike i festivalsku publiku koja vole rock'n'roll glazbu i sve njene žestoke podžanrove, navodi organizator festivala.

Vlajternativa se može pohvaliti kako su na njoj dosad svirali Kawasaki 3P, Let 3, The Beat Fleet, The Bambi Molesteres, Pasi, Zadruga, Grč, Pankrti, Paraf, M.O.R.T., Po metra crijeva, Šank, Cold Snap, Gužva u 16ercu, Mašinko i mnogi drugi.

Ovoga ljetna glavne zvijezde festivala su legendarni engleski punkeri The Toy Dolls, osnovani još 1979, koji su u sklopu estetike punka stvorili svoj prepoznatljivi stil, autentičan zbog načina izvođenja i stvaranja pjesama.

U Hrvatskoj su zadnji put bili 2009. godine, a organizatori vjeruju da će njihova starija publika uživati i doći na svoje, dok će nove generacije biti bogatije za punk iskustvo i prepustiti se koncertu i u pogu.

Jedan od najpoznatijih i najzabavnijih punk tria na svijetu dolazi u Benkovac u sastavu Michael "Olga" Algar - gitara, glas, "The Amazing Mr. Duncan" Redmonds – bubnjevi i Tom "Tommy Goober" Blyth – bas.

Kao predgrupa nastupit će Savršeni Marginalci, četvorka koju čine Suba, Zoki i Šoki iz Hladnog piva te Krmpa iz Deafness By Noise. Na koncertima sviraju isključivo prva tri albuma grupe Hladno pivo - „Džinovski“, „G.A.D.“ i „Desetka“, bez zadrške i direktno u glavu.

Druga predgrupa su mladi Liquid SuperCharge, koji dolaze iz Pule, sviraju speed rock, iza sebe imaju objavljena dva EP izdanja "Left for dead, full speed ahead" iz 2022. i "The more I know you, the more I hate you" iz 2023. objavljena na bandcampu i youtubeu.