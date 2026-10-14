Legendarni Freddie Mercury je prije 35 godina svijetu ostavio posljednju veliku poruku

Prošlo je 35 godina otkako je legendarna britanska grupa Queen objavila pjesmu "The Show Must Go On", jednu od najemotivnijih i najpotresnijih skladbi u svojoj bogatoj karijeri. Objavljena 14. listopada 1991. godine, samo šest tjedana prije smrti Freddie Mercury, pjesma je s vremenom postala mnogo više od običnog rock hita. Pretvorila se u svojevrsnu himnu hrabrosti, ustrajnosti i nepokolebljive želje za životom, ali i simbol posljednje borbe jednog od najvećih frontmena u povijesti glazbe.

U trenutku njezina nastanka Mercury je već bio teško bolestan, a njegovo zdravstveno stanje postajalo je sve ozbiljnije. Iako se u javnosti mjesecima nagađalo o njegovu zdravlju, pjevač je svoju dijagnozu HIV-a i AIDS-a držao podalje od očiju javnosti. Unatoč fizičkoj iscrpljenosti, nastavio je raditi s bendom i snimati pjesme, svjestan da mu možda ne preostaje mnogo vremena. Upravo je u takvim okolnostima nastala "The Show Must Go On", skladba čije su riječi dobile posebno značenje nakon njegove smrti.

Pjesma je prvi put predstavljena kao završna skladba četrnaestog studijskog albuma grupe Queen, "Innuendo", objavljenog u veljači 1991. godine. Iako su kao autori službeno potpisani svi članovi benda, najveći dio pjesme napisao je gitarist Brian May. Njezini počeci bili su znatno jednostavniji od konačne verzije koja je osvojila svijet. Nakon što su basist John Deacon i bubnjar Roger Taylor počeli svirati niz akorda, May i Mercury prepoznali su potencijal za nešto posebno te zajedno osmislili osnovnu temu i prve stihove.

May je potom dovršio tekst i melodiju te je napravio pjesmu koja je naizgled govorila o umjetniku koji mora nastaviti nastupati bez obzira na sve prepreke, ali je zapravo skrivala mnogo dublju i osobniju poruku. Inspiraciju je pronašao u Mercuryjevoj borbi s bolešću, njegovoj nevjerojatnoj snazi i odlučnosti da nastavi stvarati glazbu čak i kada mu je tijelo polako otkazivalo.

Tekst pjesme ispunjen je metaforama o boli, unutarnjoj borbi i nastojanju da se pred svijetom zadrži osmijeh, čak i kada se iza njega skriva patnja. Stihovi o šminki koja se razmazuje i osmijehu koji ne nestaje posebno su snažno odražavali Mercuryjev karakter. Njegov dugogodišnji partner Jim Hutton kasnije je istaknuo kako je pjevač i tijekom najtežih mjeseci nastojao zadržati vedrinu i hrabro lice pred drugima.

Iako je May napisao najveći dio teksta, Mercury je imao važnu ulogu u oblikovanju konačne poruke. Gitarist je kasnije otkrio da je razmišljao o promjeni naslova, ali je Freddie inzistirao da pjesma ostane "The Show Must Go On". Te četiri riječi savršeno su opisivale njegov odnos prema glazbi, publici i vlastitoj sudbini.

Jedna od najpoznatijih priča vezanih uz pjesmu dogodila se tijekom njezina snimanja 1990. godine. Mercuryjevo zdravstveno stanje tada je bilo toliko narušeno da Brian May nije bio siguran hoće li uspjeti otpjevati iznimno zahtjevnu vokalnu dionicu koju je zamislio. Na prvim snimkama May je sam otpjevao melodiju, uključujući visoke dijelove u falsetu, kako bi Freddieju pokazao kako bi pjesma trebala zvučati.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Kada je došao trenutak za snimanje, May je otvoreno izrazio zabrinutost da Mercury možda neće imati dovoljno snage za takvu izvedbu. No pjevač nije želio ni čuti za odustajanje.

- Rekao sam mu: 'Fred, ne znam hoćeš li ovo moći otpjevati.' A on je odgovorio: 'Je*** ću to napraviti, dragi!' Popio je votku, ušao u studio i potpuno rasturio vokalnu dionicu - prisjetio se May godinama kasnije.

Upravo je ta izvedba postala jedan od najupečatljivijih trenutaka Mercuryjeve karijere. Unatoč bolesti, njegov glas na snimci zvuči snažno, dramatično i gotovo prkosno, kao da se svakim otpjevanim stihom suprotstavlja vlastitoj sudbini. Za mnoge obožavatelje upravo je ta činjenica razlog zbog kojeg pjesma i danas izaziva snažne emocije.

Osim što je napisao najveći dio skladbe, May je snimio i većinu pratećih vokala te, uz gitaru, svirao sintesajzer Korg M1. Producent David Richards predložio je promjenu tonaliteta u drugoj strofi, čime je pjesma dobila dodatnu dramatičnost. Njezina glazbena struktura, koja postupno gradi napetost prema snažnom završetku, savršeno je pratila tekst o borbi, boli i odlučnosti.

Foto: Anwar Hussein

Singl je objavljen 14. listopada 1991. godine kao najava kompilacije "Greatest Hits II", koja je okupljala najveće uspješnice grupe Queen iz prethodnog desetljeća. U Velikoj Britaniji dosegnuo je 16. mjesto ljestvice singlova, no njegovo pravo značenje postalo je jasno tek nekoliko tjedana poslije.

Zbog Mercuryjeva sve lošijeg zdravstvenog stanja bend nije mogao snimiti novi videospot. Umjesto toga, redateljski dvojac DoRo, koji su činili Rudi Dolezal i Hannes Rossacher, sastavio je montažu kadrova iz ranijih spotova grupe Queen, snimljenih između 1981. i 1991. godine.

U spotu su se tako našli prizori iz pjesama "I Want to Break Free", "Radio Ga Ga", "Who Wants to Live Forever", "I Want It All", "Breakthru", "The Miracle", "I'm Going Slightly Mad" i brojnih drugih hitova. Rezultat je bio svojevrsni pregled desetljeća Mercuryjeve karijere, ispunjen prizorima njegove energije, teatralnosti, humora i nevjerojatne karizme.

Iako u trenutku objave nije službeno predstavljen kao oproštajni spot, mnogi su ga gledatelji upravo tako doživjeli. Kombinacija starih snimki i emotivnih stihova dodatno je potaknula nagađanja o pjevačevu zdravstvenom stanju, koje je već dugo bilo predmet medijskog interesa.

Foto: David Plastik

Samo mjesec dana nakon izlaska singla, 23. studenoga 1991. godine, Freddie Mercury objavio je priopćenje u kojem je prvi put javno potvrdio da boluje od AIDS-a. Manje od 24 sata poslije, 24. studenoga, preminuo je u svojem domu u Londonu u dobi od 45 godina.

Njegova smrt potresla je milijune obožavatelja diljem svijeta, a "The Show Must Go On" preko noći je dobila još snažniju simboliku. Pjesma se ponovno pojavila na britanskoj ljestvici singlova, ponovno dosegnuvši 16. mjesto, dok su njezini stihovi postali neraskidivo povezani s posljednjim danima Mercuryjeva života.

Zanimljivo je da Freddie nikada nije imao priliku izvesti pjesmu uživo pred publikom. Njezina prva koncertna izvedba dogodila se 20. travnja 1992. godine na velikom memorijalnom koncertu posvećenom Mercuryju, održanom na londonskom stadionu Wembley.

Toga je dana vokalnu dionicu preuzeo Elton John, dok se članovima grupe Queen na pozornici pridružio i gitarist Black Sabbatha Tony Iommi. Izvedba je postala jedan od posebno emotivnih trenutaka koncerta koji je okupio brojne svjetske glazbene zvijezde kako bi odale počast preminulom pjevaču.

Tijekom sljedećih desetljeća „The Show Must Go On“ nastavila je živjeti na koncertima grupe Queen s novim pjevačima. Izvodili su je Paul Rodgers i Adam Lambert, a svaki je donio vlastitu interpretaciju pjesme koja je ostala duboko povezana s Mercuryjevim glasom. Skladba je pronašla mjesto i izvan rock pozornica, a posebno se istaknula u filmu "Moulin Rouge!" iz 2001. godine, u kojem je dobila raskošnu, gotovo opernu interpretaciju.