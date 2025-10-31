Grupa Queen je prije točno 50 godina objavila najavni singl albuma "A Night at the Opera". "Bohemian Rhapsody" danas se smatra jednom od najboljih pjesama ikada snimljenih.
ULTIMATIVNI HIT PLUS+
"Bohemian Rhapsody" slavi 50. rođendan: Znate li kako je nastala legendarna pjesma?
Čitanje članka: 3 min
Freddie Mercury je, prema pričama njegovog prijatelja Chrisa Smitha, na ideju za pjesmu "Bohemian Rhapsody" došao još krajem 60-ih godina prošloga stoljeća. Želio je spojiti nekoliko "nespojivih" dionica, a prvo je napisao početak pjesme u stilu balade. Producent Roy Thomas Baker radio je od 1972. godine s grupom Queen te je otkrio kasnije da mu je Mercury odsvirao prve taktove pjesme čim su se upoznali.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku