Komentari
"Bohemian Rhapsody" slavi 50. rođendan: Znate li kako je nastala legendarna pjesma?

"Bohemian Rhapsody" slavi 50. rođendan: Znate li kako je nastala legendarna pjesma?
Grupa Queen je prije točno 50 godina objavila najavni singl albuma "A Night at the Opera". "Bohemian Rhapsody" danas se smatra jednom od najboljih pjesama ikada snimljenih.

Freddie Mercury je, prema pričama njegovog prijatelja Chrisa Smitha, na ideju za pjesmu "Bohemian Rhapsody" došao još krajem 60-ih godina prošloga stoljeća. Želio je spojiti nekoliko "nespojivih" dionica, a prvo je napisao početak pjesme u stilu balade. Producent Roy Thomas Baker radio je od 1972. godine s grupom Queen te je otkrio kasnije da mu je Mercury odsvirao prve taktove pjesme čim su se upoznali. 

