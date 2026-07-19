Zbog Queena ostavio doktorat, vratio mu se nakon 33 godine i postao doktor astrofizike

Rođen 19. srpnja 1947. godine u Hamptonu u engleskom Middlesexu, Brian Harold May još je kao tinejdžer pokazivao neobičnu kreativnost. Zajedno s ocem Haroldom vlastitim je rukama izradio gitaru koja je kasnije postala jedna od najpoznatijih na svijetu, legendarnu "Red Special". Napravljena je od komada starog drva i raznih improviziranih materijala, a svirao ju je novčićem od šest penija umjesto trzalice. Ta je gitara pratila Maya na svakom albumu i gotovo svakom koncertu grupe Queen.

- Govorio sam ocu da je on za sve zaslužan. Pomogao mi je napraviti gitaru, no kasnije je bio protiv moje karijere. Pomirio se sa svime kada je vidio što smo napravili - rekao je May za Guardian godinama kasnije.

Iako ga je glazba privlačila od mladosti, jednako ga je fascinirala i znanost. Nakon završetka škole upisao je studij astrofizike na Imperial Collegeu u Londonu, gdje je diplomirao prirodne znanosti. Dok je radio na doktoratu, život mu je krenuo sasvim drugim putem.

Na fakultetu je osnovao bend Smile, iz kojeg je 1971. nastala grupa Queen. Uz karizmatičnog Freddieja Mercuryja, basista Johna Deacona i bubnjara Rogera Taylora, May je postao zaštitni znak benda svojim prepoznatljivim gitarističkim zvukom, ali i autor brojnih pjesama koje su obilježile povijest rocka.

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Nakon što su potpisali ugovor s izdavačkom kućom EMI Records, Queen je 1973. objavio istoimeni debitantski album, a već godinu kasnije uslijedili su "Queen II" i "Sheer Heart Attack", na kojem je bio veliki hit "Killer Queen". Pravi svjetski proboj dogodio im se 1975. godine objavom albuma "A Night at the Opera". Upravo se na njemu nalazi bezvremenski klasik "Bohemian Rhapsody", pjesma koja je zauvijek promijenila granice rock glazbe. Mayev solo odsviran na njegovoj "Red Special" postao je jedan od najprepoznatljivijih u povijesti.

Njegovo znanje iz fizike nije ostalo samo u učionicama i laboratorijima. Tijekom snimanja albuma koristio je razumijevanje zvučnih valova kako bi stvarao posebne efekte, među kojima je i karakteristični ritam pjesme "We Will Rock You". Cilj mu je bio napisati pjesmu koju će publika moći zajedno pjevati, pljeskati i pratiti udarcima nogu. Upravo se to i dogodilo, a pjesma je postala jedna od najvećih sportskih i koncertnih himni svih vremena.

Queen je tijekom osamdesetih nastavio nizati uspjehe albumima "The Game", "The Works" i "A Kind of Magic", a iako je popularnost benda u jednom razdoblju oslabila, albumi "The Miracle" i "Innuendo" ponovno su ih vratili na vrh svjetskih top-lista.

Godine 1991. velika tragedija je obilježila čitavu glazbenu industriju. Freddie Mercury preminuo je od posljedica AIDS-a, a May, Taylor i Deacon ostali su bez prijatelja i frontmena koji je obilježio jednu eru. U njegovu čast osnovali su humanitarnu organizaciju Mercury Phoenix Trust, posvećenu borbi protiv AIDS-a. Posljednji studijski album s Mercuryjevim vokalima, "Made in Heaven", objavljen je 1995. godine.

- Imao sam osjećaj da je moj život gotov. Otac mi je preminuo od raka, umro je Freddie, a raspao mi se i brak u to vrijeme - komentirao je u intervjuu za Guardian slavni glazbenik.

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- Mislim da nitko od nas još uvijek ne može vjerovati da Freddieja nema - zaključio je.

Queen nije zauvijek nestao s pozornice. Brian May i Roger Taylor ponovno su se okupili 2005. godine s pjevačem Paulom Rodgersom, a nekoliko godina kasnije započela je njihova uspješna suradnja s Adamom Lambertom.

- Nakon Freddiejeve smrti sam se vozio pored arena u kojima smo svirali i bio sam uvjeren da se više nikada nećemo vratiti na te pozornice. Nastavio sam raditi svoju glazbu, a onda smo se s vremenom i vratili - istaknuo je May.

May nije ostao vezan samo uz koncerte. Bio je jedan od ključnih ljudi u nastanku mjuzikla "We Will Rock You", koji je premijerno izveden u Londonu 2002. godine i postao jedan od najdugovječnijih naslova na West Endu. Sudjelovao je i u produkciji filmske biografije "Bohemian Rhapsody", koja je 2018. godine osvojila publiku diljem svijeta, dok je glumac Rami Malek za ulogu Freddieja Mercuryja nagrađen Oscarom.

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Unatoč glazbenoj karijeri, May nikada nije odustao od znanosti. Nakon više od tri desetljeća dovršio je doktorat iz astrofizike 2007. godine, a kasnije je surađivao i s NASA-inim znanstvenicima na analizi podataka misije New Horizons tijekom istraživanja Plutona. Osim astronomije, strastveno se bavi stereoskopskom fotografijom te je autor i koautor brojnih knjiga iz područja svemira, fotografije i glazbe.

Velik dio života posvetio je i zaštiti životinja. Godine 2009. osnovao je organizaciju Save Me, koja se bavi očuvanjem divljih životinja, a nekoliko godina poslije imenovan je potpredsjednikom britanskog Kraljevskog društva za zaštitu životinja (RSPCA). Više je puta isticao kako želi ostaviti svijet boljim i suosjećajnijim mjestom nego što ga je zatekao.

Privatni život također mu je donio brojne izazove. Iz prvog braka s Chrissie Mullen ima sina Jimmyja i kćeri Louisu i Emily, a 2000. godine oženio je glumicu Anitu Dobson. Prvo supruzi posvetio je hit "I Want It All". U intervjuima je priznao kako je imao depresiju te da mu je trebalo dugo vremena da se izliječi.

U svibnju 2020. godine pretrpio je ozbiljan srčani udar, nakon nesreće tijekom rada u vrtu, no uspješno se oporavio i ubrzo poručio obožavateljima da je ponovno "spreman za dalje".