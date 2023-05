Legendarni glazbenik se pojavio na koncertu u uniformi nacista: Policija je pokrenula istragu...

Berlinska policija objavila je u petak da je pokrenula istragu zbog poticanja na mržnju protiv Rogera Watersa (79), jednog od osnivača rock skupine Pink Floyd, pošto se na koncertu u Berlinu pojavio u uniformi sličnoj onoj nacističkih oficira.

Snimke na društvenim mrežama prikazuju Watersa odjevenog u dugačak, crni kaput s crvenim oznakama na ramenima na pozornici Arene Mercedes-Benz gdje je prošli tjedan održao koncert.

- Istraga je pokrenuta zbog sumnje u poticanje na javnu mržnju jer se odjeća koju je nosio na pozornici može koristiti za veličanje ili opravdanje nacističke vlasti, a što je remećenje javnog mira - rekao je glasnogovornik policije Martin Halweg za AFP.

Potvrdio je time ranije izvješće koje je objavio portal Jewish News.

Foto: TikTok

- Odjeća je nalik na uniformu oficira SS-a - rekao je Halweg.

Waters je poznati propalestinski aktivist i optuživan je da promiče protužidovska stajališta. Na svojim koncertima pozornicu je dekorirao 'napuhancem' u obliku svinje s Davidovom zvijezdom.

Waters je održao koncerte u nekoliko njemačkih gradova zadnjih tjedana u sklopu turneje 'This Is Not A Drill' (Ovo nije vježba), no koncerti su kontroverzni te su ih neki lokalni dužnosnici pokušavali zabraniti, ali bezuspješno.

Proslavljeni pjevač hitova snažnih društvenih poruka kao što je 'Another Brick In The Wall' niječe sve optužbe za antisemitizam i objašnjava da prosvjeduje protiv politike koju provodi država Izrael, a ne protiv židovskog naroda.

Na navedenome koncertu u Belinu, na velikome ekranu bila su osvijetljena imena poznatih umrlih osoba, među kojima ime Anne Frank, maloljetne Židovke umrle u nacističkom koncentracijskom logoru. Bilo je osvijetljeno i ime palestinsko-američke novinarke Shireen Abu Akleh, koja je radila za Al Jazeeru, a ubijena je dok je izvještavala o izraelskom napadu na palestinski izbjeglički logor u Jeninu.

Foto: TikTok

Waters je zbog toga kritiziran da relativizira holokaust.

- Dobro jutro svima osim Rogeru Watersu koji je proveo večer u Berlinu (Da, dobro ste čuli, u Berlinu) prljajući sjećanje na Annu Frank i 6 milijuna Židova ubijenih u holokaustu - tvitalo je ranije ovaj tjedan izraelsko ministarstvo vanjskih poslova.

Waters treba održati završni koncert u Njemačkoj u zapadnom gradu Frankfurtu u nedjelju navečer za kada su prosvjednici najavili demonstracije pred dvoranom. Vlasti Frankfurta pokušale su otkazati njegov koncert, no sud je presudio da se koncert ne smije zabraniti u ime umjetničke slobode. Uwe Becker, povjerenik protiv antisemitizma u saveznoj pokrajini Hesse, rekao je za dnevnik Frankfurter Rundschau da Waters svojim spektaklima promiče 'mržnju i protuizraelsko' raspoloženje.