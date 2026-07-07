Legendarni glazbenik za 24sata: "Supruga i kći pratile su me na turnejama, bilo je izazovno"

Uoči dugoiščekivanog zagrebačkog koncerta supergrupe BEAT večeras na Šalati, razgovarali smo s jednim od najcjenjenijih basista na svijetu, legendarnim Tonyjem Levinom. U ekskluzivnom intervjuu, Levin se osvrnuo na projekt BEAT kojim on, Adrian Belew, Steve Vai i Danny Carey oživljavaju glazbu King Crimsona iz osamdesetih, ali se prisjetio svojih početaka u kultnom bendu koji mu je definirao karijeru.

Projekt BEAT ideja je koja se dugo kuhala. Naime, gitarist i pjevač Adrian Belew prije sedam godina poželio je ponovno izvoditi materijal koji je stvarao s Levinom, Robertom Frippom i Billom Brufordom u osamdesetima. No, okupiti glazbenike takvog kalibra nije bio lak zadatak.

​- Trebalo je dugo vremena da se bend okupi jer je svaki poznatiji glazbenik zauzet drugim turnejama. Onda je došao i covid. Trebalo nam je pet-šest godina da sve posložimo - otkriva Levin.

Izbor je pao na gitarističkog virtuoza Stevea Vaija i bubnjara grupe Tool, Dannyja Careyja. Levin ne skriva oduševljenje tom postavom, ističući kako su probe bile ključne da bi se razvila kemija i jedinstveni identitet benda, a ne samo tehnički odsvirale pjesme.

​- Na probama smo shvatili da imamo nešto vrlo posebno s ovom postavom. Obožavam sve dečke kao svirače, ali Danny Carey kao bubnjar, kako mi to kažemo u Americi, "kicks ass". On me zaista inspirira da sviram drugačije svake večeri i da ritam sekciju vodim u novom smjeru. Svi koji nas vide komentiraju kako se čini da se jako zabavljamo. I to je istina, ne glumimo. Uživamo u međusobnom društvu i inspiriramo se glazbeno - komentirao je.

Publika u Zagrebu može očekivati presjek triju ključnih albuma King Crimsona iz osamdesetih - "Discipline", "Beat" i "Three of a Perfect Pair". Iako će se bend držati originalnih skladbi, Levin naglašava kako im daju vlastiti pečat.

​- Izvodimo ih s poštovanjem prema originalu, ali s daškom onoga tko su Steve Vai, Danny Carey i Adrian Belew danas. Čini se da je to nešto vrlo posebno - istaknuo je.

"Turneje i koncerti su za mene posebno iskustvo"

Osvrnuo se i na same početke svoje karijere u King Crimsonu, davne 1980. godine, kada se bend isprva zvao Discipline. Došao je u grupu s Robertom Frippom, s kojim je već surađivao na Gabrielovim projektima, no Adriana Belewa i Billa Bruforda nije poznavao.

​- U to vrijeme bio sam basist koji drži ritam, tipičan američki R&B glazbenik. Prvi put sam se susreo s progresivnim rockom i potpuno drugačijim načinom razmišljanja o glazbi. Bio sam inspiriran ostalim dečkima i izazvan da pokušam pripadati takvom bendu - iskren je bio Levin.

Upravo ga je taj izazov potaknuo da istraži nove glazbene horizonte. Ključnu ulogu u tome odigrao je neobičan instrument koji je postao njegov zaštitni znak.

Foto: Alison Dyer

​- Najveća stvar za mene u tim prvim godinama bila je ta što sam gravitirao prema Chapman Sticku umjesto prema bas gitari. To je instrument sličan basu, ali drugačiji. Činio mi se kao najbolji alat da proširim svoje sviranje i približim se žanru ostalih glazbenika - zaključio je.

Usporedio je turneje 80-ih godina u odnosu na one danas.

- Turneje i koncerti su za mene posebno iskustvo. To je nešto što najviše volim raditi u životu, svirati uživo. Putovanja su danas nešto drugačija nego što su bila, a mora se priznati i da sam danas nešto stariji nego na početku karijere - komentirao je Levin kroz smijeh pa dodao:

- Osjećam kako je sviranje ono za što sam se rodio. Na koncertima se dogodi neka vrsta čarolije kroz glazbu, koju naša publika razumije i neizmjerno sam im zahvalan na tome - rekao je. Dodao je kako ne može reći da ga turneje ne umaraju, no voli to što radi i ne žali ni zbog čega. Otkrio je ima li i najdražeg glazbenika s kojim je dosad svirao.

Supruga i kći s njim su išle na turneje

- Svirao sam s brojnim glazbenicima kojima se divim. Pozornicu sam dijelio s Johnom Lennonom, Davidom Bowiejem, Pink Floyd i mnogim drugima. Ipak, najviše sam kroz godine nastupao s Peterom Gabrielom, koji mi je veliki prijatelj i inspiracija. Njega bih posebno izdvojio - komentirao je Levin te je dodao kako je svirao s mnogim glazbenicima koji nisu došli do šire publike, a svejedno su genijalni.

Osvrnuo se i na privatni život te je komentirao kako mu je život na turnejama bio izazovan dok mu je kćer bila mlađa, no kaže da je sa suprugom Andi i kćeri Maggie često putovao.

- Nalazili smo rješenja onda, no moja supruga razumije čime se bavim i da ću dugo biti odsutan. Ima svoj život kod kuće te ne vidi problem da toliko putujem - iskren je bio Levin.