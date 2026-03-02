Legendarni Jethro Tull stižu u Zagreb! Nastupaju u Lisinskom

Jedno od najvažnijih imena svjetske progressive rock scene vraća se u Zagreb, legendarni Jethro Tull nastupit će 11. listopada 2026. u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, osam godina nakon posljednjeg zagrebačkog koncerta. Bend predvođen Ianom Andersonom, čiji su nastupi obilježili povijest rock glazbe još od kasnih šezdesetih, ponovno dolazi u grad u kojem je prvi put svirao davne 1975., donoseći večer bezvremenskih klasika i novog materijala s aktualne “The Curiosity” turneje.

Koncert u Lisinskom zamišljen je kao posebna koncertna večer posvećena bogatoj glazbenoj ostavštini benda, u ambijentu koji naglašava umjetničku dimenziju njihovog opusa i daje pun prostor detaljima po kojima je Jethro Tull prepoznatljiv desetljećima. Ulaznice su dostupne na Lisinski.hr po cijenama od 59, 69 i 79 eura.

Foto: promo

Jethro Tull ubrajaju se među najuspješnije i najdugovječnije bendove progresivne rock scene, a njihova priča započela je 1967., a godinu kasnije su prvi put nastupili pod tim imenom u legendarnom Marquee Clubu u Londonu. Brzo su izgradili reputaciju nastupima po blues klubovima diljem Engleske, a šira publika primijetila ih je nakon nastupa na Sunbury Jazz and Blues Festivalu iste godine.

Debi album “This Was” objavljen je 1968. i označio je početak diskografije koja će tijekom desetljeća oblikovati zvuk progressive rocka. U središtu priče od samog početka nalazi se Ian Anderson: autor, flautist i vokalist čiji je specifičan pristup instrumentu postao jedan od najprepoznatljivijih elemenata u povijesti rock glazbe. Iako se postava benda kroz godine mijenjala, Anderson je ostao kreativna konstanta koja je vodila Jethro Tull kroz različite glazbene faze. Bend je tijekom karijere uspješno spajao progressive rock, folk, blues i klasične utjecaje, stvarajući jedinstven glazbeni identitet koji je ostao prepoznatljiv do danas.

Foto: promo

Albumi poput “Aqualung” i “Thick as a Brick” danas se smatraju klasicima žanra i nezaobilaznim referencama u razvoju art i progressive rock glazbe. Tijekom sedamdesetih Jethro Tull postaju globalna koncertna atrakcija, poznata po sofisticiranim nastupima koji kombiniraju vrhunsku glazbenu izvedbu i izraženu scensku estetiku. Kroz desetljeća su prodali desetke milijuna albuma i ostali jedan od rijetkih bendova svoje ere koji kontinuirano nastupaju i stvaraju novi materijal. Aktualna turneja donosi presjek gotovo šest desetljeća rada: od ranih skladbi iz 1968. pa sve do najnovijeg albuma “Curious Ruminant”, objavljenog 2025. godine. Bendu je to čak

24. studijski album, a donosi devet pjesama čiju glazbu i tekst potpisuje Ian Anderson. Uz njega, na pozornici nastupaju dugogodišnji članovi David Goodier (bas), John O’Hara (klavijature), Scott Hammond (bubnjevi) i Jack Clark (gitara).

Foto: promo

Povratak Jethro Tulla u Zagreb predstavlja susret povijesti i sadašnjosti. Propustiti bezvremenske klasike poput “Locomotive Breath”, “Aqualung”, “Living in the Past”, “Thick as a Brick” i “Bungle in the Jungle” u predivnoj akustici Lisinskog naprosto nije opcija. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme pa se vidimo 11. listopada!