Legendarni Pegula iz 'Velog Mista': Najdraže mu je u seriji bilo kad su 'igrali balun'

Cijelo snimanje je bilo interesantno, meni posebno igranje baluna. Tu sam se fantastično uživio i uživao jer sam ljubitelj nogometa i veliki navijač Hajduka.

Riječi su to koje je Mladen Barbarić rekao prije dvije godine za portal Dalmacija Danas u svom posljednjem intervjuu. Glumac, rođen 1953. godine u Kičevu u Makedoniji, tijekom karijere je ostvario niz uloga na televiziji, filmu i u kazalištu. Domaća publika najviše ga pameti po ulozi Pegule u kultnoj seriji "Velo misto". Glumio je i u drugim televizijskim projektima, kao što su "Boško Buha" i "Dva drugara".

Osim toga, na filmu je ostvario nekoliko zapaženih uloga, među kojima se izdvajaju "Snohvatice", "Bila jednom ljubav jedna", "Oružje od mora" te "Dvoboj za južnu prugu". Na kazališnim daskama gledali smo ga na pozornici HNK Split.

Foto: Arhiva HRT

No, uloga Pegule ga je obilježila. Nije mu to smetalo, a kako je rekao za Dalmacija Danas, nije poželio drugu ulogu.

- Ne, nisam poželio drugu ulogu. Ta mi je baš odgovarala, bio sam baš zadovoljan s njom.

On i Zdravka Krstulović bili su jedan od najpopularnijih glumačkih parova. S njom je imao najviše scena, Zdravka Krstulović igrala je Violetu. Otkrio je kakav je bio odnos s glumicom.

- Izuzetno profesionalan. Svi smo bili jedna velika klapa, veoma interesantna klapa. Većinom je bilo sve snimano u Zagrebu. U velikoj hali napravljen je veliki studio, čitav trg je bio napravljen u toj hali, Voćni trg - rekao je Barbarić tada.

Selio se često. Zbog oca, koji je bio u službi, rođen je u Kičevu u Makedoniji. Poslije je još živio Leskovcu, Nišu, Beogradu, pa Split i njegova Žrnovnica, koja je imala posebno mjesto u njegovu životu.

- Možda se čuje šum rijeke? Uživam u ovom malom mistu. Uvijek sam želio jednoga dana tu se vratiti. Moji su iz Žrnovnice, ali sam stjecajem okolnosti rođen u Kičevu, u Makedoniji. Cijelo moje djetinjstvo bilo je zapravo nekakvo putovanje. A srce me je uvijek vuklo tu. Sada malo pišem pjesme, pišem i neke drame, slikam…To mi je još od djetinjstva. Naročito volim slikati po zidu mog ateljea. To me strašno smiruje. Sa zida sam prešao na neke druge sličice… - rekao je Barbarić za Dalmacija Danas.

Slikarstvo mu je bilo velika ljubav. Kako je živio povučeno, niti od toga nije želio stvarati preveliku pompu, pogotovo u smislu izložbe.

- Nisam imao samostalnu, bio sam na nekim grupnim izložbama, na primjer u Istri, Beogradu i još neke. Nemam ja želju organizirati izložbu, ali ako bi moj sin želio, to da, on je mlad i pun elana - rekao je prije dvije godine.

Najveću slavu stekao je za vrijeme snimanja serije "Velo misto", bilo je to od 1979. do 1981. godine, u režiji Joakima Marušića. Tada je upoznao glumicu Sanju Milosavljević, koja je u seriji igrala Marženku. Vjenčali su se i 1981. dobili sina Vuka - Tadiju...

“Velo misto je živopisna kronika grada Splita koja opisuje mnoge ljudske sudbine: ribara, težaka, radnika, policajaca, piljarica, studenata, vojnika, bludnica, krijumčara, ljudi s ruba života, ali i uglednih građana.” Sjajna je glumačka ekipa glumila u seriji, uz Barbarića i Zdravku Krstulović, još su igrali Boris Dvornik, Špiro Guberina, Mustafa Nadarević...