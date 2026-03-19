Umro Mladen Barbarić, Pegula iz kultne serije Velo misto

Umro je kazališni, televizijski i filmski glumac Mladen Barbarić, a domaća publika najviše ga pameti po ulozi Pegule u kultnoj seriji 'Velo misto', piše Dalmacija Danas.

Barbarić je rođen 1953. godine u Kičevu u Makedoniji, a tijekom karijere je ostvario niz uloga na televiziji, filmu i u kazalištu.

Najpoznatiji je bio po ulozi Pegule u 'Velom mistu', u kojem je glumio početkom 1980-ih, a pojavljivao se i u drugim televizijskim projektima, kao što su 'Boško Buha' i 'Dva drugara'.

Osim toga, na filmu je ostvario nekoliko zapaženih uloga, među kojima se izdvajaju 'Snohvatice', 'Bila jednom ljubav jedna', 'Oružje od mora' te 'Dvoboj za južnu prugu'.

Na kazališnim daskama gledali smo ga na pozornici HNK Split.