Obavijesti

Show

Komentari 1
U 73. GODINI

Umro Mladen Barbarić, Pegula iz kultne serije Velo misto

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot

Glumac Mladen Barbarić kojeg smo gledali na teleiviziji i na kazališnim daskama umro je u 73. godini. Rođen je u Makedoniji, a glumio je u HNK Split

Admiral

Umro je kazališni, televizijski i filmski glumac Mladen Barbarić, a domaća publika najviše ga pameti po ulozi Pegule u kultnoj seriji 'Velo misto', piše Dalmacija Danas.

Barbarić je rođen 1953. godine u Kičevu u Makedoniji, a tijekom karijere je ostvario niz uloga na televiziji, filmu i u kazalištu.

Najpoznatiji je bio po ulozi Pegule u 'Velom mistu', u kojem je glumio početkom 1980-ih, a pojavljivao se i u drugim televizijskim projektima, kao što su 'Boško Buha' i 'Dva drugara'.

Osim toga, na filmu je ostvario nekoliko zapaženih uloga, među kojima se izdvajaju 'Snohvatice', 'Bila jednom ljubav jedna', 'Oružje od mora' te 'Dvoboj za južnu prugu'.

Na kazališnim daskama gledali smo ga na pozornici HNK Split.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Ovome se nitko nije nadao! Evo što će biti u seriji Divlje pčele
CVITA SPREMA OSVETU

Ovome se nitko nije nadao! Evo što će biti u seriji Divlje pčele

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'.
Evo koliko zarađuje Petar Grašo koji danas slavi 50. i Dan očeva
AKO TE PITAJU...

Evo koliko zarađuje Petar Grašo koji danas slavi 50. i Dan očeva

Grašo je povezan s dvije tvrtke koje nemaju veze s glazbom: Apartments Grašo i Grašo-Commerce, koje su prema posljednjim financijskim izvještajima imale ukupnu neto zaradu od 590.000 eura
FOTO Vruće izdanje Jennifer Lopez: Pokazala vitke noge u mini haljinici i oduševila fanove
IZGLEDA FANTASTIČNO

FOTO Vruće izdanje Jennifer Lopez: Pokazala vitke noge u mini haljinici i oduševila fanove

Jennifer Lopez ponovno je privukla pažnju zavodljivim fotografijama iz studija, gdje je spojila glamur i radnu atmosferu. U mini haljini i visokim petama pokazala je besprijekornu figuru, a obožavatelji su je u komentarima odmah proglasili kraljicom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026