Obavijesti

Show

Komentari 2
SADA JE I SLUŽBENO

Legendarni Plavi orkestar uvest će Dubrovnik u 2027. godinu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Legendarni Plavi orkestar uvest će Dubrovnik u 2027. godinu
2
Foto: ROBERTA FRANCULA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Jedan od najpopularnijih bendova s ovih prostora tako će pred tisućama Dubrovčana i gostiju ispratiti 2026. te uz svoje bezvremenske hitove uvesti publiku u novu godinu.

Admiral

Plavi orkestar nastupit će na dočeku Nove 2027. godine na Stradunu, potvrđeno je nakon što je dubrovački gradonačelnik Mato Franković objavio vijest na svojim društvenim mrežama. Jedan od najpopularnijih bendova s ovih prostora tako će pred tisućama Dubrovčana i gostiju ispratiti 2026. te uz svoje bezvremenske hitove uvesti publiku u novu godinu.

Potvrda nastupa stigla je i od samog benda. U video poruci upućenoj publici frontmen Saša Lošić Loša pozvao je sve na zajednički doček u srcu Dubrovnika.

Foto: aljosarebolj.com

– Postoje trenuci koji se pamte cijeli život. Jedan od takvih trenutaka bit će i noć kada će Dubrovnik i Plavi orkestar zajedno odbrojavati posljednje sekunde stare godine te uz pjesmu ući u novu, 2027. godinu. To za nas predstavlja veliku čast i radost. Vidimo se na Stradunu, u srcu Dubrovnika, na najljepšem dočeku. Pozdravlja vas Plavi orkestar – poručio je Loša.

Najava je u kratkom roku izazvala brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama. Ljubitelji benda ističu kako će hitovi poput "Suada", "Bolje biti pijan nego star", "Kaja", "Vuče" i brojni drugi biti idealna glazbena kulisa za ulazak u 2027. godinu, dok se očekuje da će Stradun i ove godine biti ispunjen do posljednjeg mjesta.

Dosadašnji Dubrovački zimski festival od ove će godine nositi novi naziv – "Advent u Gradu", čime manifestacija dobiva osvježeni identitet, uz zadržavanje prepoznatljivog blagdanskog ugođaja i bogat program za sve generacije.

– Očekuje nas nezaboravna novogodišnja noć uz bezvremenske hitove, odličnu atmosferu i zajedničko odbrojavanje ulaska u 2027. godinu – poručio je gradonačelnik Mato Franković.

FRONTMEN PLAVOG ORKESTRA Saša Lošić Loša: Romantika nije stvar datuma. Cvijeće se nosi i prije Valentinova i Dana žena
Saša Lošić Loša: Romantika nije stvar datuma. Cvijeće se nosi i prije Valentinova i Dana žena

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Kolinda stigla na finale SP-a! Blistala u dizajnerskoj haljini, otkrila za koga navija
NOSI I VIP NARUKVICU

FOTO Kolinda stigla na finale SP-a! Blistala u dizajnerskoj haljini, otkrila za koga navija

Bivša predsjednica otkrila nam je u čemu će pratiti veliko finale Svjetskog prvenstva, ali i tko je njen 'favorit'. Nosi elegantnu haljinu, ali i zanimljive cipele
Anastasia i Petar opet skupa?
JEDAN DETALJ SVI PRIMIJETILI

Anastasia i Petar opet skupa?

Par koji je vezu počeo u showu 'Gospodin Savršeni' nedavno je prekinuo, no sada su oboje učinili nešto zbog čega brojni njihovi pratitelji smatraju da su se pomirili
Živjeli badići! Mama Renata i Nives bile su u tangama, seksi figuru pokazale Seve i Maja
ŠPICA JE SEZONE

Živjeli badići! Mama Renata i Nives bile su u tangama, seksi figuru pokazale Seve i Maja

Vrućine ne jenjavaju, a slavne dame ih dodatno podižu. Kao i svakog tjedna, i ove smo nedjelje pripremili 24 fotke koje su obilježile ovaj tjedan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026