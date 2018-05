Legendarni Sinatra zaradio je milijune na hitu Ive Robića...

Najveći nas je napustio, no njegov će glas zauvijek živjeti, rekao je Tony Bennett (91) prije 20 godina, na dan kad je njegov najbolji prijatelj Frank Sinatra umro od srčanog udara.

Bio je miljenik žena, ali nije podnosio žene koje puše i piju te one koje stavljaju previše parfema. Iako je slovio za velikog partijanera, najradije je bio kod kuće bio uz knjigu.

Foto: You Tube

Prijatelji ga i danas pamte kao 'lažnog cugera' jer je više pričao o piću nego što ga je konzumirao.

Davne 1959. pjesmom 'Morgen' na američkoj top-listi prestigao ga je naš Ivo Robić. Bio je bolji i od Nata King Colea, Paula Anke i Elvisa Presleya. Bert Kämpfert je tada često prelistavao Robićeve kajdanke i svidjela mu se melodija pjesme 'Ova splitska noć'.

S obzirom na to da ju je odbio žiri festivala u Splitu, Robić više za nju nije bio zainteresiran i prodao ju je Kämpfertu. Herbert Rehbein nadopisao je melodiju i nastala je 'Fremde in der Nacht'. Sinatra je evergreenu 'Strangers in the Night' zaradio milijune, a Robić nije dobio ni kune.

