Prije točno 20 godina preminuo je legendarni Frank Sinatra...

Pjevač, glumac, fakin i šarmer Frank Sinatra umro je prije točno 20 godina, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag.

Sin talijanskih useljenika, rođen 12. prosinca 1915. u Hobokenu u New Jerseyju, glazbom e počeo baviti kao mladić. Godine 1939. glazbenik Tommy Dorsey poziva ga da se priključi njegovu big bandu, a tri godine kasnije Sinatra postao je zvijezda.

Autor je stotinjak albuma s desecima hitova, poput "Strangers in the Night," "I've Got You Under My Skin" i "My Way", “New York” i “Come fly with me”. U studenom 1946. izdavačka kuća Columbia Records objavljivala je jednu Sinatrinu ploču mjesečno, a u to vrijeme one su se prodavale u 10 milijuna primjeraka godišnje.

Njegova pjevačka karijera imala je uspone i padove, tijekom kojih se okretao Hollywoodu pa je i tamo doživio velik uspjeh osvojivši Oscara za nastup u filmu "Odavde do vječnosti" 1953.

Čak i u vrijeme najveće zaluđenosti Elvisom, Sinatra je punio dvorane iako su ulaznice za njegove nastupe znale biti 'paprene'.

Poznat po svojim mnogim romantičnim vezama, Sinatra je prvi put bio u braku s Nancy Barbato (1939-1949) s kojom je dobio troje djece Nancy, Frank Jr. i Tinu. Nakon toga slijede Ava Gardner (1951-1957) i Mia Farrow (1966-1968) te model Barbara Marx (od 1976.).

Godine 1965., u jeku govorkanja da se priprema vjenčati s Farrow, Sinatra se pompozno vraća u New York u društvu 30 godina mlađe glumice, na luksuznoj jahti koju je pratila flota čamaca s novinarima. Njegov dolazak u njujoršku luku u društvu prelijepe sirene uspio je na naslovnicama zasjeniti i vijest da su Sovjeti oborili američki borbeni zrakoplov pokraj Hanoja, pisale su tada agencije.

Veze s mafijom

Sinatru su dugo pratile optužbe da je povezan s mafijom, što je on uvijek negirao, uključujući i na sudovima, ali se te sjene nikada nije uspio u cijelosti otresti.

Godine 1963. vlasti su mu oduzele dozvolu da vodi svoju kockarnicu zbog navodne povezanosti s čikaškim mafijašem Salvatorom "Momom" Giancanom. Kada je 1981. tražio da mu dozvolu vrate na saslušanju su ga rešetali pitanjima o tvrdnjama da je 1947. odnio mafijaškom šefu Luckyju Lucianu dva milijuna dolara u Havanu.

- Ako mi donesete aktovku u koju mogu stati dva milijuna dolara, ja ću vam dati dva milijuna dolara", odgovorio je članovima komisije. Uz podršku tadašnjeg predsjednika Ronald Reagana dozvola mu je vraćena.

Glas je utihnuo

Legendarni pjevač 1980. nastupio je pred 175.000 ljudi u Riju, što ga je dovelo i u Guinnessovu knjigu rekorda. Nemirni duh nije mu dao mira pa je i dugo nakon prvobitne najave mirovine nastupao širom svjetskih pozornica.

Umro je 14. svibnja 1998. u Los Angelesu u dobi od 82 godine, nakon što je pretrpio srčani udar. Njujorški Empire State Building to je prilikom zasvijetlio u plavoj, boji njegovih prepoznatljivih očiju.

Sprovod mu je održan u jedinoj katoličkoj crkvi na Beverly Hillsu a među stotinama koji su ga došli ispratiti bili su Nancy Reagan, Kirk Douglas i Bruce Springsteen. Samo je jedna njegova pjesma odsvirana u crkvi, "Put Your Dreams Away", kojom je obično završavao svoje koncerte. I završio život.

