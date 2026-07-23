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Legendarnom gitaristu liječnici su davali šest tjedana života, od propasti ga je spasila obitelj

Piše 24sata,
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Legendarnom gitaristu liječnici su davali šest tjedana života, od propasti ga je spasila obitelj
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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Legendarni gitarist Guns N' Rosesa zbog obitelji je promijenio život, otišao na rehabilitaciju i ostavio iza sebe godine ovisnosti.

Admiral

Saul Hudson, svijetu poznatiji kao Slash, kultni gitarist s cilindrom i vlasnik jednog od najprepoznatljivijih rock rifova u povijesti, danas slavi 61. rođendan. Njegov put od boemskog djetinjstva u Los Angelesu do svjetskih stadiona s Guns N' Rosesima priča je o sirovom talentu, beskompromisnim ekscesima i, na koncu, iskupljenju. Iako je desetljećima bio sinonim za divlji rock 'n' roll život, Slash je pronašao svoj najveći smisao u ulozi oca, koja ga je doslovno spasila od samouništenja.

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Rođen u engleskom Stoke-on-Trentu, Slash je bio predodređen za život u umjetnosti. Njegova majka Ola Hudson bila je afroamerička kostimografkinja koja je stvarala za Davida Bowieja i Johna Lennona, dok je otac Anthony Hudson, Englez, dizajnirao omote albuma za glazbenike poput Neila Younga i Joni Mitchell. Obitelj se 1970. preselila u Los Angeles, u boemski Laurel Canyon, gdje je mladi Saul odrastao okružen kreativcima. Nadimak "Slash" dobio je od obiteljskog prijatelja, glumca Seymoura Cassela, jer je uvijek bio u žurbi, neprestano jureći s jednog mjesta na drugo.

Goran Stanzl/PIXSELL
Goran Stanzl/PIXSELL | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija

Nakon razvoda roditelja sredinom sedamdesetih, Slash se osjećao otuđeno. Često je izbacivan iz škole, a s dugom kosom i nekonvencionalnim podrijetlom nije se uklapao među djecu bankara i agenata za nekretnine. Prekretnica se dogodila kad je u srednjoj školi upoznao Stevena Adlera. Iako Slash nije imao glazbenih aspiracija, dvojica prijatelja odlučila su 1979. osnovati bend. Adler se proglasio gitaristom, pa je Slash odabrao bas. No, nakon što je vidio učitelja gitare kako svira solo, odluka je pala: postat će glavni gitarist. Napustio je školu i posvetio se vježbanju, ponekad i po dvanaest sati dnevno, na staroj bakinoj španjolskoj gitari s jednom žicom.

Apetit za uništenjem i svjetska slava

Nakon nekoliko kratkotrajnih bendova poput Tidus Sloana i Road Crewa, gdje mu se pridružio i basist Duff McKagan, ključni susret dogodio se 1984. godine. Kada je na Sunset Stripu vidio Axla Rosea kako pjeva i Izzyja Stradlina kako svira, znao je da s njima želi osnovati bend. Nakon što je odbijen na audiciji za glam metal bend Poison jer nije htio nositi njihovu prepoznatljivu šminku i frizure, kockice su se konačno posložile. U lipnju 1985. rođeni su Guns N' Roses: Axl, Slash, Izzy, Duff i Steven Adler.

68th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Svirajući po klubovima Los Angelesa, brzo su stekli reputaciju opasnog i nepredvidivog benda. Ugovor s izdavačkom kućom Geffen Records potpisali su 1986., no put do zvijezda bio je trnovit. Njihov debitantski album, Appetite for Destruction (1987.), u početku je prošao nezapaženo. Radijske postaje odbijale su puštati singl "Welcome to the Jungle" zbog sirovog zvuka i brutalno iskrenih tekstova o životu na ulici, a MTV nije htio emitirati spot. Tek kad je Geffenov direktor uvjerio MTV da spot pusti usred noći, dogodila se eksplozija. Telefonske linije mreže bile su preplavljene pozivima gledatelja koji su tražili reprizu. Album je, nošen baladom "Sweet Child O' Mine" i Slashovim nezaboravnim uvodnim rifom, godinu dana nakon izlaska stigao na vrh ljestvica. Svijet je bio gladan autentičnog rocka, a Guns N' Roses su ga isporučili.

Obitelj kao spas

Uspjeh je donio i tamnu stranu: unutarnje sukobe i tešku ovisnost o drogama i alkoholu, što je 1996. dovelo do Slashovog odlaska iz benda. Uslijedili su projekti poput Slash's Snakepit i supergrupe Velvet Revolver, ali i ozbiljni zdravstveni problemi. Godine 2001. dijagnosticirana mu je kardiomiopatija, oblik zatajenja srca uzrokovan godinama zlouporabe supstanci. Liječnici su mu davali između šest dana i šest tjedana života.

Preživio je, a prekretnica koja ga je natjerala da se potpuno očisti bila je obitelj koju je zasnovao s Perlom Ferrar. Rođenje sinova, Londona 2002. i Casha 2004. godine, promijenilo je sve.

68th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

‌- Imao sam dvoje djece, a živio sam u hotelu jer nisam mogao biti u njihovoj blizini. Nisam htio da im najranija sjećanja na mene budu vezana uz izgorjelog ovisnika - priznao je kasnije.

Godine 2005. otišao je na rehabilitaciju i svu energiju koju je usmjeravao u samouništenje preusmjerio je u glazbu i obitelj. Postao je predan otac, radeći sve "nerokerske" stvari.

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‌- Vodim ih u Disneyland, vozim u školu, na hokej i softball i navijam s tribina - rekao je.

Čak se riješio i svoje kolekcije od 75 zmija kad se rodio prvi sin, iz straha da se djeci ne bi nešto dogodilo. Njegovi sinovi krenuli su glazbenim stopama: stariji London je bubnjar u bendu Return to Dust, dok mlađi Cash stvara hip-hop beatove. Slash danas s ponosom gleda sinove kako sviraju, svjestan da ga je upravo uloga oca spasila i dala mu novi smisao, daleko od ruba uništenja na kojem je plesao veći dio života.

*uz korištenje AI-ja

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