LELEK za 24sata: Korina nam se srušila na doručku, bili smo na Hitnoj! Imamo spremnu B opciju

Grupa LELEK koja je na Dori mnoge oduševila modernim etno zvukom u večerašnjem finalu nastupaju pod rednim brojem 15 s pjesmom 'The Soul of my Soul'.

Mnogi obožavatelji zabrinuli su se zbog Instagram storyja na kojem jedna od članica grupe, Korina Olivia Rogić, leži na bolničkim nosilima.

- Korina nam ima gripu već četiri dana, u polufinalu je pjevala s temperaturom 39 stupnjeva. Poprilično je bila loša situacija na tom nastupu, a to se moglo i primjetiti jer smo dosta bili nesigurni. Korina uopće nije pjevala svoj refren jer nije mogla disati i to je dodatno utjecalo na samopouzdanje cijele grupe - otkrio nam je Tomislav Roso, autor teksta pjesme s kojom se bore za Eurosong.

Foto: Instagram screenshot

- No, pomalo se 'zbrajamo'. Korina je još uvijek bolesna, jutros se srušila u nesvjest na doručku. Međutim, odveli smo je u Rijeku na Hitnu istog trenutka. Dobila je infuziju, sada je pomalo došla sebi. Nadam se da će do večeras biti na razini na kojoj treba biti, ona želi izaći na pozornicu. Trenutno smo na 99% da će ona izaći na pozornicu, imamo i B opciju ako Korina neće moći. To je da izađe back vokal, odnosno Marin Novaković, koji je već odradio jednu probu. Nisu nam idealni uvjeti, ali borimo se i dat ćemo maksimum od sebe - zaključio je Roso.

Foto: Instagram

Grupa Lelek oduševila je i hrvatskom izvedbom pjesme 'The Soul of my Soul', a mnogi su na društvenim mrežama poželjeli čuti tu verziju u finalu Dore.

'Odmah objavite cijelu pjesmu', 'Na hrvatskom je sto put bolja', 'Ma kakav engleski, ovo treba otpjevati na našem', pisali su obožavatelji u komentarima.

- Pratimo komentare i reakcije na našu pjesmu, a upravo taj segment je, za sada, pokazao da određenom broju slušatelja smeta. Kako nam je u interesu pružiti projekt iza kojeg će i naši slušatelji ponosno stajati, angažirali smo se po pitanju prepjeva na hrvatski jezik. Za pomoć pri stvaranju teksta kontaktirali smo jednu od poznatih regionalnih eurovizijskih zvijezda kojoj se ideja svidjela i koja je pokazala interes za suradnju - rekle su nam djevojke prije odlaska na Doru.