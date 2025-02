Lelek za 24sata: 'Pjesma govori o gubitku i boli. Etno i engleski? Htjeli smo da poruka odjekne...'

Ime smo odabrale jer je jednostavno, lako pamtljivo i prepoznatljivo. Sama riječ označava završni 'oj' ton u etno pjevanju, što se činilo prikladnim s obzirom na našu glazbenu viziju, govore nam djevojke pod imenom LELEK koje će na Dori zapjevati pjesmu 'The Soul of My Soul'.

Pjesma je oduševila i obožavatelje Dore pa na YouTubeu pjesma ima više od 212 tisuća pregleda. Skupina koju čine Judita Štorga, Klaudija Pulek, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak nastala je nedavno.

- Grupa je nastala na inicijativu voditelja projekta Tomislava Rose, koji nam je svoju ideju predstavio u rujnu 2024. godine. Ono što nas je spojilo jest, naravno, ljubav prema glazbi i zajednička želja da ljudima predstavimo tradiciju u novom, svježem obliku i aranžmanima koje do sada nismo imali priliku čuti - objašnjavaju nam.

Nastup na Dori, kažu, idealna je prilika da predstave svoju ljubav široj publici.

Foto: Ante Odak

- Kao novo ime na glazbenoj sceni, želja nam je bila približiti svoj rad što većem broju ljudi i predstaviti se publici na najbolji mogući način. Smatramo da je pozornica Dore, iako nosi veliku odgovornost, savršeno mjesto za ostvarenje tog cilja. Pazile smo da pred publiku ne izađemo s pjesmom koja bi služila isključivo za samopromociju. Umjesto toga, odlučile smo se za projekt za koji vjerujemo da je vrijedan sudjelovanja na ovom natjecanju, a potencijalno i samog Eurosonga. Iako smo bile uvjerene da naša prijava ima velike šanse za prolazak, vijest da smo prošle na natjecanje dočekale smo s ogromnim uzbuđenjem. Taj trenutak bio je potvrda našeg truda i dodatni poticaj da damo sve od sebe u periodu koji je ispred nas - govore djevojke.

Pjesma koju će zapjevati u Opatiji inspirirana je ne tako lijepim događajem.

- Glazbu za pjesmu 'The Soul of My Soul' skladao je Filip Lacković, dok je tekst napisao Tomislav Roso. Ideja kojom su se vodili bila je publici pružiti jedinstveno iskustvo na pozornici Dore, kombinaciju filmskog aranžmana s elementima etno zvuka, što nije česta pojava na ovakvom natjecanju. Iako smo razmatrali nekoliko različitih smjerova i žanrova u koje bismo mogli uklopiti etno elemente, upravo nam se ovaj izbor učinio najprikladnijim za ovu priliku. Pjesma je poprilično slojevita i ostavlja prostor za razmišljanje i vlastitu interpretaciju. Inspirirana je gubitkom i tragedijom, a njezina glavna poruka leži u univerzalnom ljudskom iskustvu boli - priznaju.

Foto: Ante Odak

Upravo taj etno zvuk i filmski aranžman izdvaja 'The Soul of My Soul' od ostalih pjesama s Dore, a ti elementi stvaraju atmosferu koja se rijetko viđa na ovakvim pozornicama.

- Pjesma nije samo melodija i tekst, već slojevito iskustvo koje poziva slušatelja da se poveže s bitnim temama vremena u kojem živimo. Također, posebno se ističe činjenica da je izvodi čak pet vokalistica koje žive glazbu svakog dana - navode djevojke.

Iako pjesma ne ostavlja previše prostora za dinamičnu koreografiju, djevojke su okupile ekipu s kojom žele stvoriti vizualni nastup vrijedan pažnje.

- Nastup koji pripremamo bit će pažljivo osmišljen, nijedan segment našeg live nastupa nije prepušten slučaju – od kostima, scenografskih elemenata, pokreta, svjetla do same priče. Svaki element oblikuje stručna osoba u koju imamo potpuno povjerenje. Jako smo zadovoljni kako napreduje cijeli proces priprema i jedva čekamo pokazati publici sve što smo pripremile - otkrile su nam.

Foto: Karla Čulin

Osim što slove za jednog od favorita publike, LELEK je oduševio i prošlogodišnjeg pobjednika Baby Lasagnu.

- S obzirom na to da je pjesma rađena ciljano za Doru, nadale smo se da će nas publika uvrstiti među svoje favorite. Predivan je osjećaj kada netko prepozna vaš rad i pruži vam podršku u tom smislu, na tome smo jako zahvalne. Baby Lasagna je svojim nastupom pokazao kako bi se rezultat trebao podrazumijevati i biti imperativ svima koji se prijavljuju na Dori. Ljestvica je podignuta jako visoko. Iako nije najugodnije doći na pozornicu godinu nakon najboljeg rezultata u povijesti Hrvatske, sva pažnja nam je usmjerena na izvedbu i vjerujemo da ćemo biti na nivou - kazale su.

Otkrile su nam i da im se javio Baby Lasagna.

- Osobno ne poznajemo Marka, no bio je divan i nakon izlaska pjesama poslao nam kratko i jasno: 'Bravo!'. Ne bismo se bunile da je uz poruku podrške poslao i demo za duet... možda nakon Dore! - govore kroz smijeh.

Foto: Karla Čulin

Jedini cilj im je pružiti nastup koji publika zaslužuje, a slavit će u oba slučaja - osvoje li Doru ili ne.

- Naravno, priželjkujemo pobjedu. Svako tko šalje pjesmu na Doru trebao bi to raditi s tom idejom i željom, jer je to jedini put do dobrog rezultata na Eurosongu. U konačnici, Dora se može pretvoriti u festival dobre glazbe s mnoštvom favorita i skladbi vrijednih pažnje. Jasno nam je gdje smo došle i u što se upuštamo. Da smo radile promotivnu pjesmu, poslale bismo je na jedan od festivala koji ne nosi teret predstavljanja nacije. Dok radite pjesmu, ne možete biti potpuno sigurni je li "to to", jer u tom trenutku nemate povratnu informaciju publike. Međutim, vremenom se pokaže je li smjer u kojem idemo dobar ili ne. Nadamo se da smo mi krenule u dobrom smjeru - rekle su.

Djevojke prate Eurosong i oduvijek su željele pojaviti se na pozornici tog natjecanja. Baby Lasagna i Doris Dragović su im nastupi koje pamte kao najupečatljivije. Svoju pjesmu su predstavile na engleskom jeziku, što se nije baš svima svidjelo.

- Imali smo nekoliko opcija ispred sebe, ali vodile smo se time da pružimo ljudima nešto što neće biti samo još jedna od pjesama. Po zvuku, mogli bismo reći da je pjesma eksperimentalna. Nismo bile sigurne kako će publika reagirati na etno elemente na engleskom jeziku, ali želja nam je bila prenijeti poruku do što više ljudi. S obzirom na to da je tema osjetljiva, a pjesma će doći do europske publike, engleski jezik se učinio prikladnijim - rekle su.

Foto: Karla Čulin

Ipak, kada su objavile djelić pjesme na hrvatskom jeziku, komentari oduševljenja preplavili su njihove društvene mreže. 'Odmah objavite cijelu pjesmu', 'Na hrvatskom je sto put bolja', 'Ma kakav engleski, ovo treba otpjevati na našem', samo su neki od komentara.

- Pratimo komentare i reakcije na našu pjesmu, a upravo taj segment je, za sada, pokazao da određenom broju slušatelja smeta. Kako nam je u interesu pružiti projekt iza kojeg će i naši slušatelji ponosno stajati, angažirali smo se po pitanju prepjeva na hrvatski jezik. Za pomoć pri stvaranju teksta kontaktirali smo jednu od poznatih regionalnih eurovizijskih zvijezda kojoj se ideja svidjela i koja je pokazala interes za suradnju. Nadamo se da ćemo verziju na hrvatskom jeziku imati spremnu prije Dore, možda čak i na samoj Dori - zaključile su.