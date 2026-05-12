Lelek za 24sata: 'U Beču smo se prvo počastile bečkim šniclama, a evo što nas se najviše dojmilo'

Prvo polufinale službeno će otvoriti eurovizijski tjedan, a Hrvatska s nestrpljenjem iščekuje nastup naših predstavnica, koji je zakazan kao treći po redu. Uz Lelek i 'Andromedu', mjesto u finalu prve večeri pokušat će izboriti Moldavija, Švedska, Grčka, Portugal, Gruzija, Finska, Crna Gora, Estonija, Izrael, Belgija, Litva, San Marino, Poljska i Srbija. Od 17 izvođača, prve večeri 10 ih prolazi dalje, a Italija i Njemačka dio su četvorke koja svake godine ide izravno u finale. A svake godine i zemlja domaćin ima izravan plasman.

Beč od sinoć doslovno diše za Eurosong. Ulice austrijske prijestolnice preplavili su fanovi iz cijele Europe, zastave vise s prozora, tramvaji su oblijepljeni eurovizijskim bojama, a oko bečke Wiener Stadthalle od ranog jutra stvaraju se redovi obožavatelja koji žele uhvatiti djelić atmosfere najvećega glazbenog spektakla na kontinentu.

Hrvatska je prije nastupa kotirala kao 14. na kladionicama, a kao najveću konkurenciju Eurosonga Lelekice su isticale Finsku, tj. Lampenius & Parkkonen s pjesmom 'Liekinheitin'. Finska i prema stranici Eurovision World, s trenutnih 38 posto, ima najveću šansu za ovogodišnju pobjedu. Na drugome mjestu je grčki predstavnik Akylsas s pjesmom 'Ferto', a treća je Danska s pjesmom "Før vi går hjem".

Ovogodišnje izdanje održava se pod poznatim sloganom 'United By Music', a očekuje se više od stotinu milijuna gledatelja diljem Europe i svijeta. Fan zone u centru grada pune su turista, glazbe i kostimiranih posjetitelja, koji pjevaju prošlogodišnje hitove i fotografiraju se uz velike Eurovision instalacije.

Na svakom koraku prodaju službene suvenire - od majica i hoodica s logom Eurosonga do bedževa, šalica, zastava i kolekcionarskih akreditacija, koje fanovi kupuju kao uspomenu na ovogodišnje izdanje natjecanja. Posebno su popularne limitirane edicije bečkih suvenira koje spajaju motive grada i Eurosonga, pa tako uz magnete i razglednice prodaju posebne pakete za fanove 'Friends of Eurovision', koji sadrže modernu bandanu, vezicu za mobitel te kompaktnu torbicu za dokumente, mobitel i osobne sitnice.

Hoteli u gradu gotovo su rasprodani, restorani i barovi rade produljeno, a mnogobrojni klubovi organiziraju Eurovision partyje koji traju do kasnih sati. Turistički sektor posljednjih dana bilježi ogroman priljev gostiju, a organizatori očekuju desetke tisuća posjetitelja tijekom cijelog tjedna natjecanja. Atmosfera među fanovima opisuje se kao spoj glazbenog festivala, karnevala i velikog europskog okupljanja na kojem se brišu granice i jezici.

I dok publika uživa u glamuru, iza pozornice vlada potpuno drukčija energija. Delegacije obavljaju posljednje tonske probe, kostimi se popravljaju u zadnji tren, producenti usklađuju kameru i rasvjetu do najsitnijih detalja, a izvođači pokušavaju uhvatiti nekoliko minuta mira prije izlaska pred milijunsku publiku. U hodnicima dvorane mogu se vidjeti nervozni članovi timova, stilisti koji trče između garderoba i novinari iz cijele Europe koji love posljednje izjave natjecatelja.

Šef hrvatske delegacije, Tomislav Štengl, otkrio je kako izgledaju posljednji sati prije izlaska na pozornicu.

- Dane provodimo na probi ili pripremama. Cure imaju zahtjevan makeup s obzirom na tetovaže i frizure, koje trebaju biti u skladu. Pripreme za probu počinju 5-6 sati ranije, cure su odlično, super su bile na probi za žiri i nadam se da će večeras slaviti - rekao je prvi čovjek hrvatske ekipe uoči nastupa.

Da je atmosfera u hrvatskom timu odlična, potvrđuju i članice grupe Lelek, koje dane u Beču opisuju kao emotivne, intenzivne i pune podrške.

- Atmosfera iza kulisa je fenomenalna, svi se držimo skupa i energija među nama je savršena, baš onakva kakva nam treba da izađemo samopouzdano na nastup. Svi su jako prijateljski nastrojeni i puni podrške sa svih strana - kažu Lelekice, kojima je najveći fokus ovih dana bio ostati miran i koncentriran prije izlaska na veliku eurovizijsku pozornicu.

- Najbitnije nam je iznijeti vokalnu izvedbu najbolje moguće, da naša država može biti ponosna što je predstavljamo. Također, fokus nam je na tome da se sve zajedno primirimo kako bismo samopouzdano stale na tako veliku scenu, što je vrlo važan moment za našu karijeru - ističu cure, koje su uz sve obaveze uspjele nakratko osjetiti i čari austrijske prijestolnice.

- Prvo što smo učinile bio je odlazak na bečku šniclu, koja je bila top. Razgledale smo nekoliko znamenitosti, a osim arhitekture i hrane, najviše nas se dojmila gostoljubivost ljudi - ističu Lelekice, koje se najviše druže s Lavinom iz Srbije, Alisom iz Albanije i predstavnicom Ukrajine - Lelekom, s kojom dijele ime.