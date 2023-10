Leona Paraminski o umjetnoj oplodnji: 'Bilo je vrlo emotivno. Veselje, tuga, valovi osjećaja...'

Nova epizoda podcasta 'Mame kod Lane' donosi priču o putovanju Leone Paraminski (44) od brojnih glumačkih, do one najveće i dugo očekivane majčinske uloge.

Međunarodno uspješna hrvatska glumica domaćoj se javnosti istaknula ulogama u kultnim TV serijama. Počevši s glumom vrlo rano, danas iza sebe ima više od 30 filmskih, TV i kazališnih uloga, a njezina glumačka izvrsnost prvu joj je nagradu donijela već u studentskim danima na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu.

Igrajući glavne ženske likove zasjala je u filmovima 'Prezimiti u Riju', 'Vinko na krovu' i 'The Party', za koje je osvojila čak pet nagrada, među kojima je i prestižna Zlatna Arena. Svestranost u glumačkom svijetu izrazila je i kroz posudbu glasa u animiranim filmovima - 'Princ od Egipta' i 'Ledeno doba 4'.

Nakon preseljenja u SAD, njezin je talent vrlo brzo prepoznat i na američkoj kazališnoj i filmskoj sceni gdje je usporedno s dinamičnom karijerom, na Santa Barbara City Collegeu prenosila svoje umijeće novim generacijama glumica i glumaca koje su s velikim interesom upijale njezino znanje.

Nedugo nakon slijetanja u Hrvatsku iz daleke Santa Barbare, gdje se prije 9 godina preselila sa suprugom Tinom, Leona se pridružila u studiju voditeljici Lani Gojak Bajt. Iskrenim i emotivnim razgovorom majčinstvo je opisala kao prekrasnu sponu, koja je na neuobičajen način obogatila odnos nje i njezine sestre.

No, put do trudnoće je bio dugotrajan, obilježen odgađanjima jer je puno radila, a želja da postane majka sve je više rasla. Golema promjena, koja je uslijedila radi preseljenja u Kaliforniju, donijela je emotivno razdoblje prilagodbe na potpuno novi život i okolinu nanovo stavljajući majčinstvo na čekanje. Kada je osjetila konačni 'sad ili nikad', uputila se na prekooceanski let u vrhuncu zime i lockdowna.

Zahvaljujući medicinski potpomognutoj oplodnji kojoj se odlučila podvrgnuti u Hrvatskoj, konačno je uspjela zatrudnjeti.

- Bilo je vrlo emotivno. Promjene raspoloženja, veselje, tuga, iznenađenje, valovi emocija su to bili - objasnila je Leona koja je i sama bila iznenađena dugotrajnim oporavkom nakon hitnog carskog reza i osjećajem nemoći kao posljedicom.

Slijedili su i prvi izazovni mjeseci s prinovom, malenom Liv, dok je pomoć od obitelji bila udaljena, ni manje ni više nego oceanom.

- Biti majka je izazovno i boriš se s tim, sve nosi neke svoje zakonitosti sa sobom. Otkako sam majka postala sam emotivnija i osjetljivija. Nikada se nisam brinula za sebe, a sada imam strah i vječnu brigu za nju Ona će uvijek biti moje dijete - pojasnila je Leona koja je dodala da ju je majčinstvo promijenilo.

- Dalo mi je unutarnji mir, smirenost. Odbacila sam sve nebitne stvari, osjetila sam neku čar, posebnost. Ista sam, ali drugačija - poručila je glumica.