Pjevačica Lepa Brena (60) i suprug Slobodan Živojinović (57) kupili su veći dio kata u kuli koja se gradi u luksuznom naselju na Novom Beogradu.

S obzirom na to da su im se iz kuće odselili sinovi Stefan Živojinović i Filip Živojinović, poznati par imali su u planu prodati vilu na Bežanijskoj Kosi i promijeniti adresu stanovanja. No, to je još uvijek na čekanju, piše Nova.rs.

Skupocjena nekretnina, koja još nije dovršena, košta najmanje pola milijuna eura.

Kada borave u gradu, Brena i Slobodan idu i po tri puta tjedno nadgledati radove na gradilištu, a čuju se i s majstorima i arhitektima kako bi sve bilo bez greške.

Brena je za uređenje stana potrošila čitavo bogatstvo.

- Po savjetima stručnjaka, dekoratera i arhitekata pjevačica ima namjeru novi dom opremiti na najboljem mogućem nivou. Iz svoje karingtonke prebaciti će samo najneophodnije stvari, ali i drage uspomene, medalje, nagrade, predmete… Ona želi da sve bude novo i kvalitetno, pa samim tim da se osjeća mirno i spokojno. Sve prostorije biće okrečene u „jin“ boje, odnosno u crnu, plavu, ljubičastu i belu. Te nijanse pomažu u kreiranju mirnog ambijenta. Također, one osvježavaju um i tijelo - otkrio je Brenin izvor.

Jedan dio novog doma pripast će i njihovom najmlađem sinu Viktoru koji je više puta viđen s majstorima nagradilištu. Na svoj Instagram profil objavljivao je i fotke s tog mjesta. Luksuzno naselje za koje su se odlučili, pruža im pogled na cijeli Novi Beograd.