Lepa Brena je prije godinu dana slomila nogu u Zagrebu, evo koliko je dobila od osiguranja

Lepa Brena je prije točno godinu dana na početku koncerta u zagrebačkoj Areni slomila nogu. Bio je to treći od Breninih pet najavljenih koncerata, a dva je odgodila zbog teške ozljede. Ana Bekuta upravo je završila s nastupom i krenuo je novi blok pjesama. Brena je čekala izlazak na pozornicu, a snimatelj je bilježio trenutak žene na svili. Hodao je unatrag i upao u lift u kojem je pjevačica čekala da je podigne.

Pjevačica je slomila gležanj, no koncert je odradila do kraja te je tek nakon otišla u bolnicu.

- Unatoč velikoj boli, Lepa Brena još jednom pokazala je nevjerojatan profesionalizam te vrlo zahtjevan koncert odradila besprijekorno i do kraja, nošena euforijom publike i željom da ne razočara svoje obožavatelje. Ovaj hrabri čin samo je još jedan dokaz njezine veličine, predanosti glazbi i ljubavi prema obožavateljima - rekli su nakon nezgode s Extra FM-a, organizatora koncerta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:45 Ovo je trenutak kad je Brena slomila nogu. Kamerman je išao unatrag i pao je na nju! | Video: 24sata Video

Primili su je u Draškovićevoj ulici u Klinici za traumatologiju, gdje je i provela noć. Nakon uspješne operacije, otpustili su je iz bolnice nakon dan i pol. U bolnicu je po nju stigao crni Mercedes zagrebačkih registracija. Prema pisanju Blica, vozio ga je dugogodišnji član benda, Zoran Kiki Caušević.

Jedna od njezinih gošća na koncertu, Senidah, našim medijima je ispričala kako se Brena više brinula za ozlijeđenog kamermana nego za sebe.

Zagreb: Prvi od pet koncerata Lepe Brene u Areni | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Stajala sam iza bine i slušala koncert. U tom momentu mi je neko prišao i kaže: “Jao, pao čovjek na Brenu, ozlijedio je i ne znam što...” Nisam znala hoće li nastaviti ili prekinuti koncert... Ne znam u kakvim bolovima je bila, no više je brinula o tom dečku, nego o sebi. Žena je pustila i suzu govoreći: “Vi meni nećete reći je li on okej ili nije”. Vjerujem da bi ona danas odradila koncert ako bi mogla i ovako sa šavovima na nozi, ona bi to odradila - rekla je Senidah.

Kako je sa slomljenom nogom mogla plesati sat i pol?

Ugledni hrvatski ortoped je za 24sata opisao kako je Lepa Brena sa slomljenom nogom mogla plesati i pjevati sat i pol za publiku.

- To vam je itekako moguće ako se radi o napuknuću. Pod adrenalinom i dok je ozljeda još, kako se kaže, 'vruća', osjetite bol, ali obično ljudi prvo pomisle da su uganuli ili malo iskrenuli nogu - objasnio je.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:25 Lepa Brena pjevala sa zavojem | Video: čitatelj/24sata

- Problem je što, ako ne odete odmah liječniku, možete si napraviti samo veću štetu. Odnosno, još se teže liječiti što znači i duži oporavak. A ljudi često misle da će proći i da nije ništa strašno pa znaju i po nekoliko dana hodati s napuknutim zglobom - kazao nam je ugledni ortoped.

Imala je osiguranje koje joj je pokrilo troškove liječenja

Brena je i ranije znala imati nezgode, ali nikada ranije nije imala takvu situaciju. Plaćala je osiguranje od iznenadnih nezgoda, što joj je dobro došlo zbog incidenta u Zagrebu i pokrivanja troškova liječenja.

Foto: 24sata

- Brena itekako vodi računa o svom zdravlju, životu i okolnostima koje mogu dovesti do ozljeda. Svjesna je ga se ozljede događaju na radu i zbog toga godinama uplaćuje osiguranje. Čini se da na godišnjoj razini plaća iznos od 1000 eura i da je za ozbiljnu ozljedu koja joj se nedavno dogodila dobila 30.000 eura. Time je platila sve neophodne troškove operacije, lijekova i rehabilitacije - rekao je izvor za Kurir početkom ove godine.

Oporavljala se na egzotičnim destinacijama

Nakon operacije, Lepa Brena se jedno vrijeme oporavljala u Tajlandu, gdje je bila sa svojom obitelji. Bila je i na Maldivima.

U intervjuu za Story Srbija, Brena je priznala kako od šoka nakon nezgode nije mogla spavati.

- Tek kada su mi dali da popijem nešto za smirenje, sklopila sam oči na nekoliko sati. Sljedeći dan mi je prošao u vrćenju filma kako mi se to dogodilo. Naravno da sam plakala, bila sam veoma tužna, ali sam shvatila da kao svemu teškom u životu, i tome dođe kraj. Ni danas ne mogu pogledati tu snimku jer me tjera na plač - iskrena je bila pjevačica.

Odgođene koncerte održala u ožujku ove godine

Pjevačica je na društvenim mrežama obožavatelje izvještavala kako je tekao oporavak. Koncerte koje u prosincu nije održala zbog ozljede prebacila je bila za ožujak, kada je oduševila publiku te je bila u punoj snazi. Brena je u emotivnom govoru onda zahvalila publici na podršci kroz godine, ali i na snazi koju su joj pružili u teškim trenucima.

- Teško mogu sakriti radost i uzbuđenje što se večeras ponovno vidimo. Moram priznati da je ovo razdoblje od 10. prosinca koje je prošlo, koje je bilo iza nas, bilo vrlo burno, vrlo emotivno, vrlo teško za mene. Vjerujem da mi je najviše pomogla vaša podrška i vaša ljubav da izdržim, da ponovno stanem i krenem dalje - kazala je.

Lepa Brena održala koncert u Areni Zagreb | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Zato vam neizmjerno hvala. Isto tako, želim vam zahvaliti za sve ove godine ljubavi i podrške. Mislim da je večeras vrlo teško pronaći prave riječi, one emotivne riječi koje bi izrazile svu moju ljubav i vaše poštovanje, jednostavno, prema svima nama. Zato ću se večeras potruditi da s pjesmom, dobrom energijom, s radošću i ljubavlju nastavimo tamo gdje smo stali, jer to je uvijek bila naša poruka. Ljubav, i hajdemo se voljeti! - dodala je Brena na samom početku koncerta.