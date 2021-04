Srpska pjevačica Lepa Brena (60) ne skriva čime se sve časti no, ovaj put je poklone podigla na višu razinu. Naime, odavno je željela jahtu, a sada si je i to priuštila.

POGLEDAJTE VIDEO

Pjevačica je nakratko došla u Beograd kako bi završila svoje poslovne obveze, a odmah nakon toga se vratila u Budvu gdje joj je usidrena nova jahta kojom već mjesecima krstari Jadranskim, ali i Sredozemnim morem.

Za Blic.rs otkrila kako izgleda njezina nova jahta, ali i pokretanje novog posla.

- Pa to je jedan lijep brodić od nekih 30 metara, s pet, šest spavaćih soba. Nije to bio poklon samo za naše duše. Željeli smo si priuštiti nešto jer je bila specifična situacija. Nismo se mogli družiti, mogli smo samo ploviti. Tako da sam imala godinu dana pauze i odmora da prođem ono što sam cijelog života zaista željela, da plovim i da sam na vodi. Obožavam more i vodu, a volim i brodove. Naravno da nisam stigla da obiđem sve što sam htjela - rekla je Brena kroz osmijeh, a zatim nastavila o tome koliko joj je teško palo što 'Grand produkcija' poslije osamnaest godina nije u njezinom vlasništvu.

- Grand je naše dijete. Bio je trenutak i takav poslovni dogovor. Bez obzira što nismo u vlasničkim odnosima, uvijek ću ostati raditi i surađivati s 'Grandom' jer je to nešto što je meni blisko, a u toj kući se osjećam kao u svom domu - objasnila je pjevačica koja očigledno ne gubi vrijeme jer je već uplovila u novi posao.

Kaže kako je glavni pokretač za sve poslove u njenoj kući Slobodan Boba Živojinović (57).

- Od trenutka kada se prestao baviti tenisom bio je pokretač svih velikih poslova unutar naše obitelji pa tako i 'Granda', pored Saleta i mene - rekla je Brena i dodala:

- Spremamo sada nešto novo, a ja ću se baviti nekim sitnim i lijepim stvarima koje će biti posvećene ženama. Nešto što se zove 'Brena beauty' i 'Brena healthy'. Sigurno se neću baviti modom jer to prepuštam velikim svjetskim kreatorima, a ja u tome nisam vična. Ne vjerujem da im mogu raditi konkurenciju.

Brena je naglasila kako se neće raditi o šminki no, dalje od toga nije htjela otkrivati.

Uz to, pjevačica nije skrivala to da joj nedostaju publika i scena,

- Nedostaju mi koncerti. Moram priznati da sam se za ovih godinu dana odmaranja apsolutno resetirala i privatno uživala. No, sa druge strane nadam se da će se sve poboljšati - zaključila je Brena.