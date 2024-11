Lepa Brena postala viralni hit, a mreže bruje: 'Ja s 27 godina ne mogu tako prebaciti svoje noge'

Regionalna glazbena diva Lepa Brena (64) nedavno je napravila editorijal za Vogue Adria koji je podijelio javnost. Dok su neki oduševljeni novim fotografijama, drugi su kritizirali Brenu jer smatraju da su poruke fotografija previše provokativne.

Na jednoj fotografiji Lepa Brena pokazuje jednoj od žena koje su u ulozi čistačica da nije 'dovoljno dobro' očistila bazen, na drugoj pjevačica puši cigaretu i čistačica joj lakira nokte.

- Meni je prva asocijacija bila The Handmaid's Tale - glasi komentar jedne korisnice X-a.

- Svi oduševljeni slikama, ma strašno - bio je komentar druge korisnice.

- Ova slika se zove 'pišanje po sirotinji' - napisao je treći korisnik.

No, drugi su bili oduševljeni fotografijama pa su komentari da je Lepa Brena pravi primjer istinske dive i glazbene zvijezde.

- Lepa Brena je ponovno dokazala samo jednim editorijalom da je legenda jugoslovenske showbiz scene i postavila standard, dugo se nije o jednom snimanju ovako pričalo - napisala je jedna korisnica X-a.

Slika na kojoj je prebacila noge preko glave na automobilu oduševila je regiju pa i postala viralna.

- Ja s 27 godina i bolovima u leđima ne mogu napraviti ovo što je Brena sa 64 - komentirali su korisnici društvenih mreža, a neki influenceri poput Marka Vuletića pokušali su i rekreirati tu fotografiju.

Brena je mislila da će upravo ta fotografija postati najkontroverznija.

- Radili smo četiri dana po 10 sati snimanja i bilo je jako naporno. Vidjela sam da je cijela ekipa odisala entuzijazmom. Odgodili smo slikanje na tom autu jer je padala kiša. Ulazili smo u deseti sat rada, htjela sam nasmijati ekipu i napraviti nešto što nitko nije očekivao. Napravili smo fotkanje na kojem sam trebala samo sjediti na krovu. Odlučila sam napraviti nešto ludo, jer je padala kiša, bunda je bila mokra i zabacila sam noge i ta fotografija je oduševila cijelu ekipu - objasnila je za Blic.

- Nikad nisam imala dvojnicu ni dok sam snimala filmove, ni dok sam vozila avione i motore. Uvijek sam bila samo ja. U top formi sam od 1982. godine. Kad sam shvatila da je jako važno biti u formi ako želiš nešto napraviti u životu, najpametnije je odreći se određene količine hrane i tu energiju usmjeriti u neke druge ciljeve. Odlučila sam da radim posao koji volim, da radim sa ljudima koje volim i ovo su rezultati - rekla je pjevačica pa dodala:

Zagreb: Pjevačica Lepa Brena na druženju s novinarima | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Moram priznati da mi sve što radim samo daje energiju, da sam se stvarno posvetila nečemu u životu. Obitelj mi je bila najveća motivacija. Kad sam dobila obitelj, shvatila sam kakva mi ljubav nedostaje i to mi je bila najveća podrška kroz život. U posljednje vrijeme čini se da je došao period kada se mogu istinski kreativno posvetiti, ostvariti neke nove ciljeve, biti podjednako posvećena publici i svojoj obitelji i uživati ​​u brojnim trenucima koje mogu podijeliti sa svima vama.

Osvrnula se i na kontroverzne fotografije.

- Mi radimo, a ostali neka komentiraju. Kada je stigla ekipa iz 'Voguea', to su vrlo mladi ljudi koji su me iznenadili svojim kreativnim idejama i profesionalnošću. Nisam osoba koja se voli nametati ili usmjeravati... Uopće mi nije jasno zašto bi ovakva fotografija izazivala ikakve komentare - rekla je Brena.

Lepa Brena održala drugi koncert u sarajevskoj Zetri | Foto: Armin Durgut/PIXSELL. ilustrativna fotografija

Lepa Brena smatra kako svatko tko ima svoju tvrtku ili se bavi nekim poslom koji zahtjeva puno vremena i energije, ima i plaća ljude koji mu pomaže u svakodnevnim zadacima.

- No, ja nisam nametljiva osoba, ne volim naređivati ​​i jako sam diplomatična, tako da to nije moja želja i namjera, to je bio jedan scenarij u kojem je tako ispalo. Ako se netko bori za prava žena i pokaže da možemo biti majke, supruge, sestre, pjevačice i poslovne žene, a da ne izgubimo kredibilitet i ako itko šalje poruku da mlade žene treba obrazovati i educirati, onda sam to ja. 'Vogue' i suradnja s njima bila je vrlo uspješna. Uvijek moramo napraviti nešto što će se komentirati i pričati - zaključila je Brena.