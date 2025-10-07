Lepa Brena zapjevala na svadbi u Splitu: 'Pitaj Boga koliko ih je koštalo da im ona pjeva'

Lepa Brena (64) ponovno je oduševila svoju publiku. Naime, društvenim mrežama kruži video gdje je pjevačica nastupila na jednoj svadbi u Splitu, dok se iz mikrofona vijorilo 'Boliš i ne prolaziš'. Brena je na slavlju zablistala u svjetlo plavoj raskošnoj haljini sa svjetlucavim detaljima, dok njezini oduševljeni obožavatelji nisu krili oduševljenje.

'Bilo je predivno', 'Čestitke mladencima.Svaka čast za odabir pjevača', 'Brena kao princeza...A mladencima sretno', 'Najbolji pir. Svaka čast', 'Prelijepo', pisali su jedni, dok su drugi špekulirali oko cifre.

'Pitaj Boga koliko ih je koštalo da im pjeva Brena', 'Taj ima para kada pjeva Brena na svadbi', samo su neki od komentara.

I dok je Brenina publika i ovoga puta uživala, nedavno se pjevačica našla u centru skandala kada su branitelji s Krka tražili da se njezin koncert u Malinskoj odgodi jer pjevačicu i danas prate povezivanja s događajima iz rata. Usto, ranije se pjevačica pohvalila i fotografijama na kojima je pokazala kako je izgledala baš u trenutku kada je bila na vrhuncu svoje slave. Pozornost je privukla i kada se na pozornici na njezinom koncertu u Jahorini pojavio bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić.

Podsjetimo, nedavno je Brena u obitelji imala i pravi razlog za veselje kada je snahi Aleksandri Prijović, u čast prinove, poklonila raskošni buket, ali i uz obitelji organizirala malo slavlje.

Foto: youtube screenshot