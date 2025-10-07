Obavijesti

BALKANSKA ZVIJEZDA

Lepa Brena zapjevala na svadbi u Splitu: 'Pitaj Boga koliko ih je koštalo da im ona pjeva'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
1
Foto: Tik Tok

Na snimkama koje kruže društvenim mrežama iz mikrofona su se čuli Brenini poznati stihovi 'Boliš i ne prolaziš', a publika je bila oduševljena

Lepa Brena (64) ponovno je oduševila svoju publiku. Naime, društvenim mrežama kruži video gdje je pjevačica nastupila na jednoj svadbi u Splitu, dok se iz mikrofona vijorilo 'Boliš i ne prolaziš'. Brena je na slavlju zablistala u svjetlo plavoj raskošnoj haljini sa svjetlucavim detaljima, dok njezini oduševljeni obožavatelji nisu krili oduševljenje. 

@nikolinaami #fyp#foryoupage #lepabrena #vjencanje @LepaBrena ♬ original sound - nikolinaami

'Bilo je predivno', 'Čestitke mladencima.Svaka čast za odabir pjevača', 'Brena kao princeza...A mladencima sretno', 'Najbolji pir. Svaka čast', 'Prelijepo', pisali su jedni, dok su drugi špekulirali oko cifre. 

KADA JE BILA NA VRHUNCU SLAVE Lepa Brena pokazala dosad neobjavljene fotke iz mladosti
Lepa Brena pokazala dosad neobjavljene fotke iz mladosti

'Pitaj Boga koliko ih je koštalo da im pjeva Brena', 'Taj ima para kada pjeva Brena na svadbi', samo su neki od komentara. 

LUKSUZ NA VISINI Opuštena Brena bez šminke i sin Viktor uživali u luksuznom letu, pogledajte vi te prizore!
Opuštena Brena bez šminke i sin Viktor uživali u luksuznom letu, pogledajte vi te prizore!

I dok je Brenina publika i ovoga puta uživala, nedavno se pjevačica našla u centru skandala kada su branitelji s Krka tražili da se njezin koncert u Malinskoj odgodi jer pjevačicu i danas prate povezivanja s događajima iz rata. Usto, ranije se pjevačica pohvalila i fotografijama na kojima je pokazala kako je izgledala baš u trenutku kada je bila na vrhuncu svoje slave. Pozornost je privukla i kada se na pozornici na njezinom koncertu u Jahorini pojavio bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić

LUKSUZNA NEKRETNINA Sve ostaje u obitelji: Lepa Brena prodaje svoju vilu Aleksandri Prijović, poznata je i cifra...
Sve ostaje u obitelji: Lepa Brena prodaje svoju vilu Aleksandri Prijović, poznata je i cifra...

Podsjetimo, nedavno je Brena u obitelji imala i pravi razlog za veselje kada je snahi Aleksandri Prijović, u čast prinove, poklonila raskošni buket, ali i uz obitelji organizirala malo slavlje.

Foto: youtube screenshot

Preminuo je Halid Bešlić
U 72. GODINI

Preminuo je Halid Bešlić

Halid Bešlić bio je legenda narodne glazbe na prostoru bivše Jugoslavije. Tijekom karijere duge preko 30 godina objavio je brojne hitove koje je publika obožavala.
Tko je Halidova supruga Sejda? U braku su bili skoro 50 godina, zadnju pjesmu posvetio je njoj
PREMINUO U 72. GODINI

Tko je Halidova supruga Sejda? U braku su bili skoro 50 godina, zadnju pjesmu posvetio je njoj

Nisam upoznao suprugu na nastupu. U kafiću gdje sam nastupao, na ulazu u Sarajevo... Moja snaha je tamo radila, bila je kuharica i upoznala me sa suprugom, ispričao je pjevač jednom prilikom...
Menadžer otkrio od čega je bolovao Halid Bešlić
PREMINUO U 72. GODINI

Menadžer otkrio od čega je bolovao Halid Bešlić

Pjevačev posljednji koncert u Hrvatskoj održan je u Slavonskom Brodu održan 27. lipnja ove godine...

