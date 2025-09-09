Aleksandra Prijović stigla kući s prinovom, Brena joj priredila slavlje i zatrpala je poklonima!

Nakon mjeseci iščekivanja, pjevačica Aleksandra Prijović (29) i njen suprug Filip Živojinović početkom rujna, samo nekoliko dana prije Aleksandrinog 30. rođendana, dobili su kćer Ariju.

Kako pišu srpski mediji, pjevačica je rodilište napustila u nedjelju, a sve se odvijalo daleko od očiju javnosti. Dok je boravila u bolnici, bližnji su u njihovom domu pripremali sve za povratak majke i bebe. Od samog početka uz nju su bile majka Borka i svekrva Zorica, a vikendom su stigli i Slobodan Boba Živojinović sa suprugom Lepom Brenom.

Osijek: Konferencija za medije Aleksandre Prijović nakon prvog koncerta | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Uz darove za novorođenu Ariju, Brena je snahi poklonila raskošni buket, a obitelji su u čast prinove organizirale i malo slavlje. Na proslavi se pojavio i košarkaš Miloš Teodosić, Filipov kum, koji je među prvim gostima došao čestitati.

Podsjetimo, Aleksandra i Filip u bračnu luku uplovili su u lipnju 2018. godine u Beogradu, a u ožujku 2019. godine na svijet je stigao i sin Aleksandar (6). Inače, Aleksandra je djevojčicu rodila u jednoj od najluksuznijih privatnih klinika u Srbiji, za koju je navodno izdvojila gotovo 3.500 eura.

