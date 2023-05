Lepa Lukić je prokockala stan, Aca Lukas 70 milijuna dolara, a Mata Hari izgubio skoro sve...

Mnoge uspješne poznate zvijezde bore se s porocima poput kockanja, a ranije su govorili o točnom iznosu koji su izgubili. Među 'gubitnicima' su se našli pjevači Aca Lukas (54), Ljuba Aličić (67), Darko Lazić (31), Hajrudin Varešanović (62) poznatiji kao Hari Mata Hari te pjevačica Lepa Lukić (83).

POGLEDAJTE VIDEO:

Aca Lukas je jednom prilikom ispričao da je prokockao veliku svotu novca, no, ne žali ni za čim, piše Kurir.

Foto: M.M.

- Piše da sam 70 milijuna dolara potrošio na kocki. Moram ti priznati da su skoro, pa pogodili, malo više sam ja spiskao. Ne kajem se. U životu se nikada ne kajem. Kajao bih se kada bih pravio neke važne greške. Kada bih se ubio, to jest da sam se ubio, to bi značilo da se kajem, ali evo me tu sam, živ sam - rekao je Aca ranije za Republiku.

- Neki mi kažu prokockao si stan u Beogradu. Čovječe, mislim se u sebi, druže moj, kamo sreće da sam prokockao samo stan. Ja sam prokockao jedno beogradsko cijelo naselje. Jedno debelo naselje, ono najskuplje. Ali dobro, šta ćeš, to sam ja. Sam sam ih i zaradio, sam sam ih i prokockao. Nisam dužan 70 milijuna, to je moj novac, zaradio sam i više od toga. Osigurao sam decu. Svi imaju sve što im treba. Ja sam život kreirao za sebe, moja djeca imaju sve što trebaju imati - rekao je pjevač.

Foto: Antonio Ahel

Aličić je tijekom uspješne glazbene karijere dosta kockao, no priznao je da je prestao zbog supruge.

- Moja žena je domaćica, nikad nisam dozvolio da radi, ja sam taj koji kolo vodi. Ja joj čestitam jer izdržala je Ljubu Aličića koji je više bio u poslovima, nego kući. Normalno da se kocka (Lepa Lukić) ali ona krije to, ja imam prijatelje koji su kockali. Kockao sam ja, izgubio sam. Imao sam problem sa ženom, kad je vidjela da radim taj posao, sportski, kaže 'Ovako ne može'. I normalno ja poštujem svoju ženu, mnogo je volim i poštujem i ja sam stao - priznao je Ljuba ranije u emisiji 'Premijera Vikend Specijal'.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Lepa Lukić je prokockala stan od 120 tisuća eura, a izjavila je i kako i dalje nije stala s kockanjem.

- Ljudi misle da ja spavam u casinu, a 60 dana nisam izlazila za vrijeme korone. Kakva je to glupost da ne izlazim iz casina, pa ne mogu ne jesti ne spavati - govorila je Lepa ranije te poručila kako nitko ne bi trebao zabadati nos u njezin novčanik.

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Lazić je priznao kako se riješio poroka, s kojim je imao dosta problema ranije.

- Što se kockanja tiče, taj porok više nemam. Ranije sam znao provesti noć u casinu i prokockam stan! Pričam o periodu kad sam bio mnogo mlađi i kada sam bio navučen. Nisam morao na profesionalno odvikavanje, ali dugo mi je trebalo da shvatim da to tjera u propast. Teško je to odjednom presjeći, trebaš biti baš karakter za te stvari. Mogao si izgubiti, pa tek onda shvatiti da se može živjeti bez kocke - rekao je Lazić ranije.

Foto: Antonio Ahel

Hari Mata Hari se već dugo godinama bori s kockanjem, a u posljednje vrijeme je izgubio sve što je imao, ali i brzo zaradio od pjevanja.