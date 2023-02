Let 3 o dolasku na traktoru: 'To nema nikakve veze sa Srbima, od njih očekujemo 12 bodova'

Jako su dobre reakcije. Ne pratim ove negativne jer loše utječu na zdravlje. Imamo jedan filter koji pušta samo dobre reakcije, pročišćivač društva u kojem živimo, rekao je za N1 Damir Martinović Mrle (61), basist riječke grupe Let 3, koja je u subotu pobijedila na Dori, izboru hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije.

Dečki će nas u svibnju predstavljati na Eurosongu u Liverpoolu, a reakcije na pobjedničku pjesmu 'Mama ŠČ!' ne prestaju. Kako je za 24sata ispričao Mrle uoči Dore, oni nisu pisali pjesmu zbog tog natjecanja već je to još jedna u nizu pjesama njihovog benda. Kad su uvidjeli priliku za prijavu na Doru, učinili su to, ali definitivno nisu radili pjesmu samo da bi je izveli na bini u Opatiji. Bilo je i dosta kritika kako je pjesma o ratu, što su Mrle i Zoran Prodanović Prlja (58) opovrgnuli.

- To nije politička pjesma, to je pjesma protiv rata. Naša jedina želja je da rat što prije stane i da nastane mir i ljubav - kažu. Srpski tabloidi i korisnici društvenih mreža povezivali su dolazak Leta 3 na traktoru na Doru sa progonom Srba 1995. godine. Ipak, Prlja kaže kako je to glupa rasprava i poziva ljude da se okrenu budućnosti.

- Tko nas poznaje kao umjetnike, neće nasjesti na nekakve ljude varalice. Ne razumijem što je u pozadini interesa tih ljudi koji kopaju u traume. S naše strane, zaista taj traktor nema veze s time što nam se podmeće i plasira - rekao je za N1.

Mrle dodaje da jako cijene svoje fanove u Srbiji, kojih ima puno.

- Ništa slično nam nije ni na kraj pameti. Znam da mnogi znaju da mi to nikad ne bi uopće ni pomislili, a kamo li napravili, da se sprdamo s nečim takvim. To nije u našem stilu i ljubimo vas sve.

Od susjedne Srbije očekuju 12 bodova na Eurosongu:

- Naravno! Ne bi trebali biti opterećeni tom pričom. Neka svatko glasa po svojoj savjesti. Mi ćemo se potruditi da napravimo svoju točku. I to glasanje po inerciji isto nije dobra pojava, ajmo susjed susjedu. Neka svatko glasa kako želi. Nećemo se fokusirati samo na glasove iz Srbije. Ne razumijem čemu uopće forsirati tu priču. Jedan korak naprijed, dva natrag - kaže Prlja, dok Mrle za kraj dodaje: 'Mi idemo samo naprijed'.

