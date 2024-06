Let 3 o značajnoj ulozi Zdravka Čolića u počecima benda: 'On je uvijek u našim srcima. Naš idol'

Proljetos dečkima iz Leta 3 nije bilo lako. Em su ih hakirali, em su ih oteli mali slatki pilići, em ih je Babaroga, bit ćemo pristojni, prisiljavala na nepodopštine na Dori. Ljeto je počelo, a Letovci u nikad većem zenu. Na vratima raja. Tako su i nazvali turneju koju su na prvi dan ljeta počeli na Cresu, nastavili u Beogradu, pa Medulinu. Slijede Zagreb 5. srpnja, pa dan poslije Požega, tu su i Lepoglava i Sarajevo. Uglavnom, do jeseni ne miruju... Dečki, ŠČ!

- ŠČ! U raju su svi goli i sretni! Obećavamo puno ljubavi, znoja i neponovljivih trenutaka. Ako u raju nema mjesta za ludu zabavu, onda mi stvaramo svoj vlastiti raj na zemlji. Naš rajski vrt je spreman za sve moguće vratolomije, perverzije i glazbene eksplozije. Ako niste spremni za ekstazu, bolje ostanite kod kuće! - govori razdragani vođa benda Damir Martinović Mrle. Ali pilići ću vas previše raŠČupali...

- Ma tu je naša Višnja. Šišanje kod Višnje je obavezno! Višnja se brine da smo uredni barem jednom godišnje. Ne brinite se, čim stanemo na pozornicu, sve postane jedan veliki, neuredni kaos, baš kako i treba biti - kaže Mrle.

Foto: sandra simunovic/pixsell

Za spektakl od kopna do Jadrana su spremni, a znoj i ljubav zagarantirani.

- Znoj i ljubav su naš glavni izvozni proizvod! Od Jadrana do kopna čepovi će letjeti, ruže cvjetati, piva se točiti, a spektakl će biti kao nikad prije. Pripremite se za koncertnu kataklizmu kakvu još niste vidjeli! - obećavaju dečki, konačno slobodni.

Foto: sandra simunovic/pixsell

- Svi smo tu, kao feniksi iz pepela! Pilići su dobili svoju farmu, a mi smo se riješili mračnih dana. Sad smo prosvijetljeni i spremni širiti svjetlo, perje i glazbu gdje god stignemo. I, da, pilići su nam pisali, zahvalni su na slobodi! - govori veselo Mrle.

A od Dalmacije opet ništa? Pa bili ste dobri, nije bilo izjava o Hajduku i fritulama…

- Nažalost, Dalmacija nam je ove godine pobjegla, ali samo privremeno. Obećavamo da ćemo se vratiti i donijeti svu ljubav svijeta - kažu.

Foto: sandra simunovic/pixsell

A malo ste skočili i do Beograda u Hrvatskoj, kažete… Je li dizajner plakata dobio tu opomenu pred isključenje?

- Ha, ha, da, malo smo zalutali na plakatima. Dizajner je dobio opomenu, ali uz smijeh i veselje. Svi znamo da je Beograd posebna država u srcu Hrvatske, barem na našim plakatima. A možda i na karti svijeta, tko zna? - brane se letovci.

U njihovim počecima, tamo 1989., Mrle i Prlja pričali su kako je Zdravko Čolić imao značajnu ulogu u oblikovanju stila grupe Let 3. U Feniksu ste svirali na playback, i to Zdravka Čolića - "Glavo luda". Kako to, kako to?

- Zdravko Čolić je bio naš prvi ljubavni idol! Njegova 'Glavo luda' je pjesma s kojom smo se probili u Feniksu. Na playback, naravno, jer tko bi nas slušao uživo? Ali to su bili naši počeci, i Zdravko je uvijek tu negdje u srcu Leta 3. Sjećam da sam u tom performanceu jeo govno od čokolade, ah mladost-ludost... - prisjeća se Mrle.

A bude li mjesta i za nastupe s Ivankom ili je to sad na pauzi, pitamo ga.

- Ivanka i Mr.Lee & IvaneSky su uvijek s nama u duhu! Iako sad radimo na solo projektima, zajednički nastupi su uvijek mogući. Nikad ne znate kad će se pojaviti na pozornici i pridružiti se ludilu. Držite oči otvorene! Upravo smo završili proljetni dio proba predstave u Ljubljani; radimo glazbu za 'Djeca sunca' Maksima Gorkoga, u režiji Paola Magellija… - govori.

Foto: Renato Branđolica

A odmor, nekad?

- Odmaramo se u našim snovima! Kad nismo na turneji, volimo se sakriti negdje daleko od civilizacije, na nekoj skrivenoj plaži ili u planinskoj kolibi. Što je to odmor? Nema odmora dok traje obnova! Većinu kolovoza cijela je obitelj u Dubrovniku. Ivanka i ja radimo glazbu za Shakespeareovu 'Oluju' u režiji Vita Taufera, a premijera je 20. kolovoza u sklopu Dubrovačkih ljetnih igara. Evo nakon toga ide par dana odmora pa se vraćamo se na jesenji dio proba u Ljubljanu, premijera je 26. rujna - najavljuje Mrle.

Let 3 pobijedio na "Dori 2023.: "Mama ŠČ!" predstavlja Hrvatsku na Eurosongu u Liverpoolu! | Foto: GOK

Kći Eva Adrijana u ladici skriva svoje pjesme, pa hoće li tata više uskočiti oko glazbe.

- Ona je prava umjetnička duša! Pjesme su još u ladici, ali glazba i aranžmani dolaze polako. Pomažemo joj koliko možemo, a tko zna, možda uskoro čujete neku njezinu pjesmu na našim koncertima - poručuje. A gdje je zapeo prsten - hoće li uskoro na Ivankinu ruku?

- Romantik u meni nikad ne spava! Korona nas je malo usporila, ali ljubav je vječna. Možda će uskoro biti pravi svadbeni spektakl, tko zna? Ljubav je kao glazba, uvijek nađe svoj put do srca - romantično i diplomatično odgovara.

Planova, dodaje, imaju puno:

- Stižu nove pjesme, nove performanse i puno ludila. Uvijek smo u pokretu, uvijek stvaramo i fanovi mogu očekivati puno iznenađenja. Spremni smo za sve izazove koje donosi hladnija sezona. ŠČ!