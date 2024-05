Mrle: Baby Lasagna je trebao pobijediti! Ne kužim ja taj žiri...

Žiri očito ocjenjuje razno-razne elemente unutar neke pjesme, to su kvaliteta vokala, zahtjevnost vokalne linije, koreografiju, kostimografiju i onda to zbrajaju i po tim kriterijima dobiju konačnu ocjenu. I meni je to bilo čudno, i mi smo prema glasovima publike bili visoko, da smo dobili nešto od žirija, tko zna... Ta švicarska pjesma mi je dobra, ali Baby Lasagna je trebao pobijediti, kazao nam je danas na zagrebačkom glavnom trgu Damir Martinović Mrle iz Leta 3.

Sjajni riječki rockeri prošle su godine oduševili Europu i, da se slobodno izrazimo, 'vratili Hrvatsku na eurovizijsku mapu'. Prije njih dugih pet godina nismo bili ni u finalu natjecanja, bili smo naviknuti na ispadanje u polufinalu... Let 3 je prošle godine završio na 13. mjestu, ali je po glasovima publike bio mnogo bolji. Od žirija je dobio tek 11 bodova, od publike 112. Letovci su bili među sedam točaka koje su od publike dobile 'sto plus' bodova...

- Ova pjesma koja je pobijedila je trebala biti pri vrhu, ali Baby Lasagna je trebao pobijediti. Što ćeš, to ti je tako. Ne kužim ja taj žiri. Pjesma je stvarno jako dobra, kad vidiš tu režiju kamere, svjetla, to je čudo, to je savršeno. Iznenadio sam se što neke države nisu prošle u finale, Češka i Poljska su imale zanimljive nastupe, to je vizualno i režijski zanimljivo. Užasno veliki trud cijele ekipe. U to ide jako puno rada, neke države su unajmile velike prostore s opremom, videozidovima, scenografijom i svime sto treba da bi uskladili nastup s pozornicom u Malmöu. To je velik posao, iznenadio sam se sto neke države nisu prošle, a uložili su stvarno veliki rad - kaže nam Mrle.

A evo što nam je imao za reći o daljnjoj karijeri Baby Lasagne...

- Ako liči na Rammstein, bit će on dobro, ako ne, bit će slabo - kaže Mrle.

