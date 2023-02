Let 3 pokazao gole stražnjice na zadnjim pripremama uoči Dore

Foto: TikTok

Let 3 su jedni od favorita na ovogodišnjoj Dori, a na društvenim mrežama podijelili su kako teku posljednje pripreme. Kao i inače, neke su nasmijali, a neke šokirali. POGLEDAJTE VIDEO: U videu Mrle i ekipa poziraju u kostimima koji su većim dijelom prozirni i prekriveni svjetlucavim detaljima. Momci su leđima okrenuti prema kameri. Ispod prozirnih kostima vidimo kako golih stražnjica stišću guzove u ritmu pjesme 'Mama ŠČ' s kojom se natječu na Dori. - Zadnje pripreme! Čvrsto stišćemo iz samoobrane, peti jahač apokalipse je blizu - stoji u opisu. Video je u brzo postao hit te je prikupio više od 14.000 pregleda na TikToku, a mnogi fanovi su bili oduševljeni ovakvim pripremama. Foto: Marko Lukunić/Pixsell - To smo čekali, to je Let 3; Najbolji ste; Znači ispaljivanje na Eurosongu bi bio vrhunac svega, samo jako; Predivne su vam opravice; Čim sam ovo vidio nestala bol u išijasu - nizali su se komentari oduševljenih fanova. Foto: MARKO LUKUNIC/PIXSELL Ipak, bilo je i onih kojima se prizor s probe nije svidio. - Ovo je previše; Užas; Koji vrag - pisali su. Foto: marko lukunic Podsjetimo, Let 3 trenutačno se nalazi na drugom mjestu liste favorita za pobjedu na Dori na kladionici, dok je prvo mjesto zauzela grupa Harmonija disonance. Kako pripreme za nastup na Dori traju već neko vrijeme, Let 3 redovito sa svojim obožavateljima dijeli zabavne videe na društvenim mrežama.