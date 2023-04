Let 3 u ponedjeljak kreće na put do Liverpoola zlatnim traktorom

Na put idu naše želje za mirom u Africi i cijelom svemiru, kažu dečki iz riječke grupe Let 3 uoči posljednjih priprema prije putovanja zlatnim traktorom do Liverpoola. Traktor je, istaknuli su dečki, simbol transhumanizma koji je ujedno i dio njihove humanističke, ekološke agende.

Najpoznatiji traktor u Hrvatskoj 24. travnja kreće na put prema Liverpoolu. Kao što je Damir Martinović Mrle već najavio, do Liverpoola će stići cestom i teleportacijom, a kreću u ponedjeljak u 20:30 s kastavske Crekvine.

- To je bio mali traktorčić, sad je taj mali traktorčić prerastao u ovaj veliki zlatni traktor, koji se bori protiv svega što ne valja i put je u zlatnu budućnost - poručio je Zoran Prodanović Prlja prije teleportacije.

Dodali su kako čovjek nikad prije nije bio u situaciji da pomoću tehnologije iskorijeni siromaštvo i glad u svijetu, da svi budemo sretni, zadovoljni i da živimo u jedinstvenom komunističkom svijetu.

- Pravo na život, pravo na stanovanje, pravo na seksualnu, rodnu opredjeljenost, i na puža, i da budemo tolerantni jedni prema drugima. ŠČ je municija pozitivne energije, njeno djelovanje je katarzično, ne ubija nego obnavlja. We will protect you with the power of ŠČ. U suradnji s tehnologijom možemo postati bolji neljudi - rekao je Mrle, referirajući se pritom na filozofiju francuskog dramatičara Antonina Artauda, koji kaže da se treba raspršiti u tisuće komada i sastaviti u jedno potpuno novo nadbiće.

Početni itinerar puta je spreman, a putem će se možda mijenjati. O svim događajima s proputovanja do M&S Bank Arene Liverpool, gdje će 9.5. Let3 nastupiti u polufinalnoj večeri na izboru za najbolju pjesmu Europe, bend će obavještavati javljanjima uživo na svojim društvenim mrežama.

