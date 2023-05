Letovcima raste i broj pratitelja na Instagramu: Preko noći je skočio, prati ih 28 tisuća ljudi

Ma svi znaju sada za Let 3 i Hrvatsku, komentiraju fanovi Eurosonga nakon što su naši Letovci prošli u finale glazbenog natjecanja. Na službenom You Tube kanalu Eurosonga, Let 3 broji najviše pregleda, a u prilog tome da im popularnost raste ide i broj pratitelja na službenim društvenim mrežama riječkih dečki.

U utorak navečer Let 3 je imao 22.4 tisuća pratitelja.

Foto: Instagram/Screenshot

Preko noći se taj broj popeo. U srijedu ujutro, Letovce na Instagramu prati čak 23.8 tisuća pratitelja.

Foto: Instagram/Screenshot

- Svidjelo se vama ili ne, ovo su ikone. O ovom nastupu će se pričati i još će ga se dugo pamtiti - samo je jedan od komentara na Instagramu Letovaca.

Prisjetimo se, Let 3 je izazvao glasne ovacije publike kada su izašli na pozornicu Eurosonga. Publika je s njima glasno uzvikivala 'ŠČ!', a nakon nastupa ih nagradila gromoglasnim pljeskom.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prošli su u finale te ćemo riječke dečke ponovno gledati u subotu na velikoj pozornici Eurosonga u Liverpoolu.

