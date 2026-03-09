Obavijesti

TRENDOVI SE STALNO MIJENJAJU PLUS+

Lexington bend skinuo Grašu s vrha top liste mladenaca...

Piše Meri Tomljanović, Anamarija Burazer,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Miroslav Lelas/Mia Slafhauzer/PIXSELL

Mladenci najčešće biraju pjesme koje za njih imaju posebno značenje. Organizatori vjenčanja u Zagrebu za 2025. godinu ističu zanimljiv spoj domaćih i stranih hitova

Kada je riječ o svadbenoj glazbi, mladenci najčešće biraju pjesme koje za njih imaju posebno značenje. Posebno mjesto u srcima mnogih zauzima prvi ples, trenutak koji pamte cijeli život. Među domaćim izvođačima i dalje prednjače provjereni romantični klasici. Na vrhu liste najtraženijih pjesama nalazi se Oliver Dragojević s hitovima poput Moj lipi anđele, Vjeruj mi i Cesarica, dok popularnost ne gube ni Dajem ti rič grupe Dalmatino, Sad kada došla si Bosutskih bećara i klape Cambi, kao i emotivne balade Ljubav i Oči nikad ne stare Sergeja Ćetkovića.

