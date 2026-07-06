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DAŠAK ATMOSFERE

Leyla Hajrović otkrila kako je bilo na vjenčanju Tamare Kalinić

Piše Maša Mai Čigir,
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Leyla Hajrović otkrila kako je bilo na vjenčanju Tamare Kalinić
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Foto: Instagram
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Influencerica Leyla Hajrović pokazala je kako se zabavljala na vjenčanju Tamare Kalinić

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Leyla Hajrović, influencerica i supruga nekadašnjeg Dinamova igrača Izeta Hajrovića, pokazala je kako je izgledalo vjenčanje influencerice Tamare Kalinić i Filippa Teste. Luksuzna ceremonija održala se ovog vikenda na obali jezera Como, a Leyla je na društvenim mrežama podijelila djelić atmosfere.

Foto: Instagram

Leyla je za tu prigodu odabrala usku haljinu 'mint' boje, a u rukama je držala popularnu Hermes Kelly clutch torbicu koja se na stranicama za preprodaju može naći za nekoliko desetaka tisuća eura. Leylin dolazak na slavlje mnoge je podsjetio na jedno nekadašnje prijateljstvo.

Naime, i ona i Tamara prije su se družile sa srpskom influencericom Zoranom Jovanović. Zorana i Tamara bile su najbolje prijateljice dugi niz godina, no njihovo je prijateljstvo odjednom puklo. Zašto, javnosti nikad nisu otkrile jer obje izbjegavaju govoriti o toj temi. Među pratiteljima se, pak, nagađalo da je jedan od razloga bio to što Tamara nije došla na sprovod Zoranine majke.

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Isto tako puklo je i prijateljstvo između Leyle i Zorane. Njih dvije u prošlosti su bile toliko bliske da se Zoranu često moglo vidjeti kod Hajrovića dok su živjeli u Zagrebu, a zajedno su snimale i YouTube videe. A sada se čini kako su dvije bivše Zoranine prijateljice pronašle zajednički jezik te se sve češće druže.

Podsjetimo, Zorana Jovanović posljednjih je dana ponovno dospjela u fokus javnosti nakon što je na društvenim mrežama javno branila svog supruga nakon njegova nastupa na Svjetskom prvenstvu.

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