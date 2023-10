Liberty (15) je najfleksibilnija na svijetu: Drži Guinnessov rekord, a osvojila je i treći zlatni gumb

Djevojka - guma svojim je nastupom šokirala, ali i oduševila žiri u 'Supertalentu'. Britanka Liberty Barros (15) na društvenim je mrežama prava senzacija, a na Tik Toku broji više od 37 tisuća pratitelja.

Drži Guinnessov rekord

Zbog svog talenta je završila i u Guinnessovoj knjizi rekorda te je prozvana najfleksibilnijom na svijetu. U hrvatski 'Supertalent' je stigla pokazati sve što zna, a iza koreografije se krije njen otac za kojega tvrdi da joj je i najveća podrška.

- Nekada se boji da će mi se nešto dogoditi - otkrila je prije audicije, a za tatu je rekla kako je 'jedan fantastičan tip'.

Na društvenim mrežama, Liberty često objavljuje videa kojima pokazuje svoju fleksibilnost, a u emisiji je priznala kako voli glumiti te bi voljela utjeloviti ulogu u nekom akcijskom filmu.

- Možete li zamisliti fleksibilnog Hulka? Ja bih mogla biti fleksibilni Hulk - poručila je Liberty koja voli provoditi vrijeme i igrajući nogomet.

'Ovo me izliječilo'

Mlada Britanka objasnila je kako je prije imala problema sa disanjem te ju je ovakva vrsta plesa izliječila. Sa sedam godina se naglo razboljela, a doktori nisu znali točnu dijagnozu.

- Nos bi mi se začepio. To mi je utjecalo na uši, koje su me boljele i svrbjele. Zbog toga su me zlostavljali jer sam uvijek šmrcala. Bilo mi je jako teško tada jer ništa nisam mogla učiniti. To je potrajalo do moje desete godine - otkrila je.

Međutim, jedan dan dok je Liberty plesala uz Rihanninu pjesmu 'Umbrella' od jednog okreta odjednom su nestali problemi s disanjem.

- Tada sam oponašala jedan plesni korak u kojem se nešto sigurno dogodilo jer sam nakon toga mogla normalno disati. Izliječila sam samu sebe plesom - prisjetila se.

Ples joj je pomogao u kontroli disanja i malo po malo počela se baviti fleksibilnim plesom. Nije bila toliko fleksibilna u početku, ali je stalno vježbala i odlučila posvetiti se tome.

Ulaznica za polufinale

Natprosječno fleksibilnim pokretima Liberty je fascinirala gledatelje, a njezin talent posebno se svidio Fabijanu koji ju je nagradio zlatnom ulaznicom za polufinale.

- Toliko si vješta, špagu si odradila kao od šale, preludo je - oduševljeno je izjavio poslije nastupa.

- Ti si najslađa djevojčica s najodvratnijom točkom koju sam ikad vidjela – no to je kompliment - poručila je Martina koju je Liberty oduševila svojim teatralnim nastupom prepunim specijalnih efekata.

Čeka ja izravan nastup u polufinalu, a Liberty je kasnije pred kamerama priznala kako se njen san ostvario.

- Nisam ni mogla zamisliti da će se ovo dogoditi - rekla je dok je grlila tatu nakon svoje audicije kojom je fascinirala žiri, voditelje, ali i publiku.