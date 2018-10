'Lica smrti': Najstrašniji horor ikad, zabranjen je u 46 zemalja

Sakupio sam tijekom godina brojna lica smrti, kaže ponosni patolog. Dokumentarac 'Lica smrti' iz 1978. prikazuje mrtve ljude i životinje ili u procesu umiranja, a počinje razgovorom patologa koji kaže da je tijekom godina prikupio mnoštvo dijelova mrtvaca. Film su brojni kritičari proglasili najšokantnijim ikada kao i publika te su komentirali da ne mogu vjerovati da je netko snimio nešto tako užasno.

Dokumentarac se prodavao na kazetama, a na njima je bilo naglašeno da su ga vlasti zabranile u 46 zemalja. No zapravo je ilegalan u Velikoj Britaniji gdje je distribucija šokantnih snimki krivično djelo. Za to vrijeme u Americi je bio veoma popularan i teško je bilo doći do njega u videotekama.

U nekoliko scena se prikazuje i kako ljudi ubijaju majmuna na stolu, odnosno udaraju ga čekićem po glavi dok ne umre. Kad on umre, otkinu mu gornji dio glave i pojedu njegov mozak. Većina gledatelja je povjerovala da je ono što se događa u dokumentarnom filmu istinito, no redatelj John Alan Schwartz je istaknuo su šokantne scene lažirane.

Majmun nikad nije umro i to nije bila životinja nego rekvizit, a iz glave su mu ispali cvjetača i umak, ne mozak. U jednoj sceni je bila i pseća borba koja je završila psom prekrivenim krvlju, no to je bio samo žele. Ipak, dijelovi filma koji su snimljeni u mrtvačnici su uglavnom stvarni.

- Nekako je super znati da si zapravo stvorio kultni film - rekao je redatelj za The Guardian. Kaže da mu je čovjek iz japanske filmske kompanije 'Tohokushinsha' došao u ured sredinom 1970-ih i donio predložak filma 'The Great Hunt' koji je bio pun snimki životinja koje umiru. Htio je od Schwartza da napravi mondo film, eksploatacijski dokumentarac koji se fokusira na snimke boli, patnje i smrti. U njima je publici teško shvatiti što je stvarno, a što lažno.

Redatelj tvrdi da mu je bilo dosta scena umiranja životinja, pa je predložio da se uključe i ljudi. U japanskoj filmskoj kompaniji su to prihvatili i nagovorio je prijatelja da ga pusti u mrtvačnicu.

- Kad su kasnije vidjeli moj film poludjeli su od sreće. Bili su uzbuđeni - prisjetio se Schwartz. Kaže je u film ubacio snimke prometnih nesreća koje je nabavio od novinara, a odlučio je snimiti i odglumljene scene. Njegov scenarist je napravio popis stvari koje trebaju ubaciti u dokumentarac. Riječ je o scenama poput umiranja na električnom stolcu i napada aligatora.

Film je postao hit u Japapnu 1978., no nekoliko godine kasnije je još bio gledaniji diljem svijeta jer je došao na VHS kazete. Redatelj Steven Spielberg (71) mu je čak odao počast sa scenom majmunskog mozga u filmu 'Indiana Jones i ukleti hram'. Neke videoteke su čak odbile 'Lice smrti' imati za posudbu dok su ga druge zabranile mlađima od 18 godina.

Redatelj Quentin Tarantino (55) krajem sedamdesetih je radio u videoteci i kaže kako dokumentarnog filma skoro nikada nije bilo i da su ga ljudi stalno posuđivali.

