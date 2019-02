Lidija Bačić o Dori: 'Pobijedit ću, imam stas, glas i dobar tim'

Jedna od finalistica ovogodišnje Dore, Lidija Bačić (33) na Hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije prijavila se s pjesmom 'Tek je počelo', a Splićanka u svoju pobjedu ne sumnja.

- Kada sam doznala za Doru, htjela sam snimiti zaraznu pjesmu s dobrim tekstom i pamtljivom melodijom. Moj producent Fayo i ja uspjeli smo u tome, a pomogli su nam Boris Đurđević i Denis Dumančić. Pjesma je energetska bomba u kojoj koristim glas onoliko koliko je potrebno za takav show. Nastup na Dori bit će zapamćen. Poštujem sve natjecatelje, ali idem na pobjedu jer znam da imam stas i glas i dobar tim. I želim Hrvatsku ponosno predstavljati kao domoljub. Zato sam se i prijavila. Da pobijedim tu, a nadamo se i tamo - ispričala je Lidija za Story.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Pjevačica je nastupala na Dori 2001. godine kao glavni vokal splitske grupe Perle izvela pjesmu 'Pokraj bistra izvora'. Lidija se neki dan prisjetila nastupa putem društvenih mreža.

- Bila sam uživo na HTV-u još kao klinka. Bez treme i čista glasa - prisjetila se Lille. Iako je često prozivaju da pretjeruje s golišavim sadržajem, Lidija se oglušuje na sve komentare.

Foto: Lidija Bačić/privatni album

- Danas moraš izgledom privući pozornost, moraš voditi računa o tome jesi li mršav ili debeo. Rihanna je gola u kadi i to nikom ne smeta, ali kada je Lidija Bačić u kadi i pritom se ništa ne vidi, samo leđa, e to je problem. I to mi smeta. Zašto bi bio problem ako pjevačice pokažu malo kože? Ne znači da netko tko dobro izgleda ne zna pjevati. Kad ljudi govore da prodajemo svoje tijelo, to je sramotno i smiješno - kaže Lidija koja će na Dori nastupati 13. po redu.