Lidija Bačić otkrila: 'Uselila sam se u novi stan, sređujem još jedan u Splitu, a pikiram i treći'

Godinama sama zarađujem svoj novac pa se sama i počastim autom ili stanom, a ne torbicama. Evo baš sam sad kupila stan na Trešnjevci i uselila sam se, otkrila je pjevačica Lidija Bačić za IN magazin.

Novi stan u Zagrebu uredila je baš po svom guštu, od porculanskog sudopera do walk-in garderobe, i već se u njemu potpuno udomaćila.

- Sad novi život na Trešnjevci počinje - istaknula je.

A prostora, kako kaže, nikad dosta: 'Meni treba puno kvadrata. Ja imam puno robe, da to sve iskače iz ormara, tako da sam u tri spavaće sobe svugdje stavila puste ormare, da su mi moji rekli: 'Da nisi ti malo pretjerala?!' Ormara nikad dosta za nas žene'.

No tu ne staje. Paralelno uređuje još jedan stan.

- Isto tako uređujem stan na Žnjanu u Splitu. Kako je krenula gradnja i uredio se nanovo Žnjan, sad izgleda bolje od Rio de Janeira. Ja sam rekla da moram tamo sebi kupit stan i evo sad ga tamo uređujem! - dodala je.

Planovi tu ne završavaju.

- Mislim da je dosta sada za Hrvatsku, a nekako ono što želim i hoću do kraja godine je kupit stan u Barceloni - rekla je Lille.

Dok na poslovnom planu niže uspjehe i nove investicije, na ljubavnom još čeka onog pravog.

- Čekam još uvijek pravoga muškarca jer sam i ja prava žena. Na prvu me osvoji gard pravog muškarca, to nisu samo djela, takvi zrače. Na prvu me odbije ako je muškarac bahat bez osnove. Tri karakteristike? Hrabrost, seksepil i stav. Ima, ima pravih muškaraca, ali su krivi nametljiviji pa su i vidljiviji - ispričala je ranije za Net.hr.

Posla joj ne nedostaje. Nastupi i projekti samo se nižu, a tempo je često prilično intenzivan.

- Nekada idemo na destinacije gdje se ne može putovati avionom, pa se zareda nekoliko koncerata u nekoliko dana, ali zezamo se, dobri ljudi su oko mene. Znamo se zabaviti i uživati pa onda to nije posao nego uživanje - rekla je pjevačica.

Tijekom turneja zna se i dobro odmoriti.

- Pjevam dva sata na nastupima, između imam vrijeme za odmor i znam se odmarati. Ja sam kraljica odmaranja. Nikad nisam bez motivacije jer ima toliko toga što želim napraviti, motivacija za disanje punim plućima kroz život - istaknula je.