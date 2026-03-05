Lille: Još uvijek čekam pravoga muškarca jer sam i ja prava

Čekam još uvijek pravoga muškarca, jer sam i ja prava žena. Na prvu me osvoji gard pravog muškarca, to nisu samo djela, takvi zrače. Na prvu me odbije ako je muškarac bahat bez osnove. Tri karakteristike? Hrabrost, seksipil i stav. Ima, ima pravih muškaraca, ali su krivi nametljiviji pa su i vidljiviji, rekla je pjevačica Lidija Bačić za Net.hr.

Dok na ljubavnom planu još čeka onog pravog, na poslovnom joj ide odlično. Godina joj je krenula s mnogo planova, nastupa i novih projekata na kojima radi. Koncerti i nastupi često se nižu jedan za drugim, pa je tempo ponekad prilično intenzivan.

Vodice: Finalna večer CMC festivala | Foto: Sime Zelic /PIXSELL

Priznaje da su putovanja ponekad najveći izazov.

- Nekada idemo na destinacije gdje se ne može putovati avionom, pa se zareda nekoliko koncerata u nekoliko dana, ali zezamo se, dobri ljudi su oko mene. Znamo se zabaviti i uživati pa onda to nije posao nego uživanje - rekla je pjevačica te dodala kako se tijekom turneja zna dobro odmoriti.

Zagreb: Pjevačica Lidija Bačić | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Pjevam dva sata na nastupima, između imam vrijeme za odmor i znam se odmarati. Ja sam kraljica odmaranja. Nikad nisam bez motivacije jer ima toliko toga što želim napraviti, motivacija za disanje punim plućima kroz život - istaknula je.

Nakon napornog rada zna se i nagraditi.

- Kad se želim počastiti, kupim sama sebi auto ili stan. Tako sam si evo kupila pet nekretnina - otkrila je.

Zagreb: Pjevačica Lidija Bačić | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

U slobodno vrijeme najviše uživa u jednostavnim stvarima.

- Film, večera, vino, šetnja, ako je ljeto onda i kupanje... Može i noćno - rekla je.