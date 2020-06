Lidija i dalje teše liniju, a noge joj sve mršavije: 'Vježbala sam'

Nakon izlaska iz showa bivša kandidatkinja je izazvala oduševljenje svih onih koji su navijali za njezinu pobjedu, a mnogima je bila favorit. Život je nije mazio, a sve je za sobom donosilo kilograme. No, sada se dotjerala

<p>Karlovčanka <strong>Lidija Tomić</strong> (36) u zadnjoj sezoni reality showa 'Život na vagi' za dlaku je izbjegla pobjedu. Tijekom showa je skinula 49,5 kilograma, no ona i dalje redovito trenira.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Na društvenim mrežama ponekad objavljuje fotografije svojeg daljnjeg napretka u postizanju željene težine. Prije showa imala je 118,1 kilogram.</p><p>Na posljednjoj fotografiji na Instagramu pozirala je u mini haljini. Istaknula je noge koje su joj sada vidno mršavije, a u opis je kratko napisala:</p><p>- Što sam starija i gluposti su mi kvalitetnije. Iskustvo je bitno, a i vježbala sam - napisala je, čime je svojim pratiteljima dala do znanja kako i dalje brine da ostane u formi. </p><p>Lidija je nakon izlaska iz showa izazvala oduševljenje svih onih koji su navijali za njezinu pobjedu, a mnogima je bila favorit. </p><p>Prilikom ulaska u show obitelj je bila ponosna na Lidiju koja se odlučila boriti s viškom kilograma. Za majku kaže da je najdivnija osoba na svijetu, a pokojni otac je bio alkoholičar. Roditelji su joj se razveli dok je bila mala, a onda je nastavila živjeti s ocem, koji ju je u pijanstvu znao tući. </p><p>Život je nije mazio pa je ju osim nesretne obitelji zadesila još jedna nesreća. Suprug joj je preminuo na prvu godišnjicu braka. </p><p>- Prije suprugove smrti sama sam uspjela smršavjeti 25 kilograma, ali poslije tog tragičnog događaja u roku od dva do tri mjeseca vratila sam kile natrag - objasnila nam je jednom prilikom. Htjela je jesti jer je smatrala da će tako ublažiti bol zbog gubitka voljene osobe. No, 'stala je na loptu' i dotjerala svoju liniju uz puno truda. </p><p> </p><p> </p>