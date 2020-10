Lidija iz 'Braka' objavila fotku s misterioznim muškarcem pa poručila: 'On nije kao ostali...'

Lidija je nedavno istaknula kako joj se svakodnevno nepoznati muškarci javljaju u inbox, ali da se ne voli dopisivati sa strancima. Sada je citatima na Instagramu dala do znanja da je ipak pronašla pravog

<p>Bivša sudionica sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' <strong>Lidija Stević </strong>(39) u showu nije pronašla srodnu dušu. Stručnjaci su je spojili sa Splićaninom <strong>Alenom Topićem</strong> (44), no nikako nisu pronašli zajednički jezik. Lidija na društvenim mrežama često piše inspirativne citate, a pomalo je tajnovita kada govori o ljubavnom životu. No čini se kako se 'odala'. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Gafovi iz showa 'Brak na prvu'</strong></p><p>Počela je objavljivati sadržaj prema kojem se može zaključiti kako je zaljubljena. Na posljednjoj objavi dala je do znanja kako je pronašla muškarca koji joj savršeno odgovara. </p><p>- Mnogi muškarci željeli su me poleći, ali napokon sam našla onog koji me diže - napisala je Stević pored fotografije na kojoj je pozirala sa zaštitnom maskom.</p><p>Kasnije je citatom na Instagram 'storyju' dodatno dala naslutiti kako se u njezinom životu pojavio netko novi.</p><p>- Onaj osjećaj kada naiđete na muškarca koji nije kao svi drugi na koje ste nailazili.</p><p>Ranije je objavila fotografiju na kojoj se zaljubljeni par drži za ruke, no nije otkrila je li to ona sa svojim odabranikom.</p><p>- Ako je ljubav prava, kada me pozove da krenem njenim putem neće tražiti da ostavim ono što jesam iza sebe - napisala je. Jedna joj je pratiteljica u komentarima napisala: 'Moji golupčići', a Lidijin odgovor bio je kratak: 'Da'. No ostalo ostavlja za sebe.</p><p>Lidija je nedavno istaknula kako joj se svakodnevno nepoznati muškarci javljaju u inbox, ali da se ne voli dopisivati sa strancima. No istaknula je kako joj se, među tim muškarcima, ne javlja upravo onaj kojeg ona želi.</p><p>- Baš razmišljam kako je život ironičan jer toliko mi se nepoznatih muškaraca obraća online, a onaj jedan koji me dobro poznaje i čijoj se poruci još uvijek nadam, e taj jedan ne piše, ne zove. Čini mi se da više ne zna da postojim - kaže Lidija. No ako je suditi prema njezinim posljednjim objavama, ploča se sada okrenula. </p><p> </p><p> </p><p> </p>