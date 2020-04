Lidija o Alenu: Bio je neiskren, drukčije se ponašao iza kamera

Učiteljicu Lidiju Stević (38) u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' stručnjaci su spojili sa Splićaninom Alenom Topićem (43). Njihov brak već je na medenom mjesecu skrenuo u potpuno pogrešnom smjeru, a nakon što se Alen izjasnio što misli o njihovom odnosu, to je sad učinila i Lidija.

Lidiji nije žao što je napustila eksperiment jer su ona i Alen imali velike karakterne razlike i nisu se slagali već je svaki njihov razgovor rezultirao svađom ili prepirkom.

- Nije mi žao što sam show napustila bez Alena jer mi se on nije svidio. No drago mi je što sam sudjelovala i što sam sve to iskusila jer sam u eksperimentu puno toga naučila o sebi. U razgovoru s ekspertima, pogotovo s Borisom Blažinićem, upoznala sam neka pravila, uputstva za bolje poznavanje sebe same, i to će mi koristiti - ispričala je Lidija za RTL.

Kao Alenovu najveću manu Lidija ističe neiskrenost.

- Ponašao se drugačije pred kamerama, tada je bio vedar i nasmiješen, a iza kamera bio je puno povučeniji i drugačiji - govori Lidija, koja svoje pojavljivanje u showu ne bi ni na koji način mijenjala jer je iskreno rekla sve što misli.

- Žao mi je jedino što sam s Alenom podijelila toliko stvari o sebi, a on je to okrenuo protiv mene. Inače sam lakovjerna, i to je moj najveći problem, ali sada sam i to naučila - rekla je.

Učiteljica kaže kako je puno toga naučila o sebi u showu. Prvenstvo, saznala je da ima čelične živce jer sve što je rekla Alenu da ne radi, on je u inat radio.

- U većini sam se slučajeva uspjela suzdržati da ne puknem, i to sam naučila - biti strpljivija - kaže Lidija.

Od početka je, kaže, bila iskrena i to joj je zapravo zadalo najviše problema. Ipak, nakon eksperimenta ne želi ostati u kontaktu s Alenom, a i on dijeli isto mišljenje.

- Nakon emisije ispričala sam se Alenu što sam možda bila gruba prema njemu, ali to je sve. Nismo više u kontaktu - rekla je.