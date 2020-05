Lidija opet kritizira: 'Loše ljude najbolje izbjeći u širokom luku'

Profesorica hrvatskog jezika i književnosti Lidija Stević (38) sama se prijavila u show 'Brak na prvu' vjerujući da će tako pronaći pravog muškarca za sebe, ali s Alenom Topićem (43) nije joj uspjelo. Bili su jedni od najburnijih parova, a njihove svađe su nebrojeno puta prikazane na malim ekranima.

Foto: rtl

Alen je volio provocirati, a Lidija se zgražala njegovom, kako je govorila, neukošću. Slavonka iz Vinkovaca nakon showa i dalje solira, a tu i tamo voli se osvrnuti na svijet oko sebe.

POGLEDAJTE VIDEO: Gafovi showa 'Brak na prvu'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Jeste li se ikada pitali kako izaći na kraj s razno raznim lošim ljudima koji vam kvare sreću? Ja sam dugo razmišljala o tome i shvatila sam da je najpametnije takve ljude pustiti da rade ono što žele, jer ih to usrećuje. Najbolje je takve ljude i izbjegavati u što širem krugu, jer što manje negativnih ljudi u životu, to je život sretniji - komentirala je Lidija. Dodala je da se ona gotovo nikada ne zamaram vođenjem brige o tuđim životima, već živi svoj na način koji ju čini sretnom.

Foto: Instagram

- Još uvijek učim kako da se prestanem opterećivati sitnicama, ali naučila sam da me neki ljudi nikada neće čuti. Makar ja sto puta ponavljala to što imam za reći i bez obzira koliko glasno, iskreno, pozitivno i duboko bilo to što govorim. S takvim se ljudima pozdravim i nastavim svojim putem - zaključila je.

Foto: Instagram

Lidija radi u srednjoj školi kao profesorica hrvatskog jezika, a nastavu je zbog korone vodila i putem interneta. Nakon showa posebno se zbližila s Nadijom Amić (29) koja je podržava u svemu.