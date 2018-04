'Liga pravde': Vraća li se Henry Cavill kao moćni Superman?

Warner Bros.-ov film 'Justice League', odnosno 'Liga pravde' kako je kod nas prevedeno, bio je jedan od filmova u kojeg je ta produkcijska kompanija ulagala mnogo nade. Na žalost, film je prošao kroz podosta tešku produkciju zato što je redatelj Zack Snyder morao napustiti rad na filmu zbog obiteljske tragedije. Njegovo mjesto zauzeo je Joss Whedon, poprilično loš odabir za redatelja, kako se na koncu pokazalo.

Whedon je, kako bi imao više materijala sa Supermanom, tražio dodatna snimanja s glumcem koji ga glumi, Henryjem Cavillom. Kako je Cavill u to vrijeme snimao novi nastavak 'Nemoguće misije', tako je imao podosta velike brkove koje nije smio obrijati. Taj 'problemčić' riješen je (ili kako ćemo saznati, nije uopće riješen jer je loš rad bio posve vidljiv u filmu) kompjuterskim metodama.

Jasno, 'Liga pravde' nije baš požnjela hvalu, a niti zarada nije bila osobito dobra, pa je postalo upitno hoćemo li više ikada vidjeti Cavilla kao Supermana. Glumac je o svemu dao neodređen odgovor.

Henry Cavill would like to get back in the Superman cape ASAP.#CinemaCon pic.twitter.com/L2x3N3oo6G