Lijepa Barbara osvojila je Rimca i ima tijelo kao iz snova: Njene proporcije su blizu savršenstva

Nedavno je javnošću odjeknula vijest da poduzetnik Mate Rimac ima novu djevojku. Riječ je o 28-godišnjoj Barbari Kotarski, mladoj hrvatskoj poduzetnici i manekenki iz Samobora koja živi i radi u Zagrebu. Diplomirala je poslovnu ekonomiju u Rijeci, a bavi se humanitarnim radom i volontiranjem u Africi.

Članica je SonTa udruge, čiji je cilj poboljšanje obrazovanja djece diljem svijeta s fokusom na Tanzaniju. Također, napisala je knjigu “Together We Can Reach The Stars”.

Međutim, osim pameću i humanošću, Barbara se može pohvaliti i savršenim proporcijama. Naime, na stranici agencije Major Milano nalazi se i njezin profil na kojemu piše da je visoka 178 centimetara, dok joj je opseg grudi, struka i bokova 87-61-89, a to je blizu onom famoznom idealu od 90-60-90.

