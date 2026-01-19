Obavijesti

Show

Komentari 5
NAPISALA JE I KNJIGU

Lijepa Barbara osvojila je Rimca i ima tijelo kao iz snova: Njene proporcije su blizu savršenstva

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: 3 min
Lijepa Barbara osvojila je Rimca i ima tijelo kao iz snova: Njene proporcije su blizu savršenstva
2

Naime, na stranici agencije Major Milano nalazi se i njezin profil na kojemu piše da je visoka 178 centimetara, dok joj je opseg grudi, struka i bokova 87-61-89

Admiral

Nedavno je javnošću odjeknula vijest da poduzetnik Mate Rimac ima novu djevojku. Riječ je o 28-godišnjoj Barbari Kotarski, mladoj hrvatskoj poduzetnici i manekenki iz Samobora koja živi i radi u Zagrebu. Diplomirala je poslovnu ekonomiju u Rijeci, a bavi se humanitarnim radom i volontiranjem u Africi.

Zagreb: Mate Rimac s novom djevojkom na koncertu "Glazbeni te zove" Zagreb: Mate Rimac s novom djevojkom na koncertu "Glazbeni te zove"
27
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Članica je SonTa udruge, čiji je cilj poboljšanje obrazovanja djece diljem svijeta s fokusom na Tanzaniju. Također, napisala je knjigu “Together We Can Reach The Stars”.

ZA 24SATA Nova djevojka Mate Rimca: Previše mi je medijske pažnje
Nova djevojka Mate Rimca: Previše mi je medijske pažnje

Međutim, osim pameću i humanošću, Barbara se može pohvaliti i savršenim proporcijama. Naime, na stranici agencije Major Milano nalazi se i njezin profil na kojemu piše da je visoka 178 centimetara, dok joj je opseg grudi, struka i bokova 87-61-89, a to je blizu onom famoznom idealu od 90-60-90.

Od 2000. godine Major Model se etablirao kao vodeća nezavisna modeling agencija u svijetu, kao i ikona u modnoj industriji. Major Model posluje diljem svijeta, sa sjedištima u Milanu i New Yorku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Sve ljubavi Jelene Perčin
EVO KOGA JE LJUBILA

FOTO Sve ljubavi Jelene Perčin

Lijepa glumica zvijezda je serije Divlje pčele, a danas slavi 45. rođendan. Trenutno je u vezi s poznatim glazbenikom Antom Gelom, s kojim često putuje i uživa. Iza nje su i dva braka...
FOTO Stephanie iz "Pune kuće" imala je 14 kada je postala ovisnica, evo kako sada izgleda
TURBULENTAN ŽIVOT

FOTO Stephanie iz "Pune kuće" imala je 14 kada je postala ovisnica, evo kako sada izgleda

Jodie Sweetin javnost poznaje po ulozi Stephanie Tanner iz 'Pune kuće'. Imala je težak život o kojem je govorila tek kasnije, a iza sebe ima tri propala braka. U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Lepa Brena: Boba i ja kad smo se upoznali šest mjeseci nismo izlazili iz sobe, zidovi su pucali
BEZ ZADRŠKE

Lepa Brena: Boba i ja kad smo se upoznali šest mjeseci nismo izlazili iz sobe, zidovi su pucali

Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović zajedno su od 1986. godine, a početak njihove veze bio je izrazito strastven

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026