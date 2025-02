Lijepa gastro influencerica nam otkrila: 'Snimam i po 5 sati, nije to lak posao! Uskoro ću i roditi'

Jedno vrijeme nije bilo ništa, a onda odjednom su mi se ljudi počeli javljati i sve više prepoznavati ono što radim. Nisam očekivala da ću odrađivati snimanja i intervjue u devetom mjesecu trudnoće, govori nam Nina Cvetkovski (25), influencerica i studentica prava, koja je posljednjih nekoliko mjeseci "zapalila" društvene mreže.

Rođena Sinjanka, osim atraktivnog izgleda, pozornost plijeni kulinarskim sposobnostima. Glavni pribor su joj nož i kuhača, a u svojim receptima krije tajni začin - svoj šarm. Umjesto kuhinjske pregače nosi seksi haljine.

Otkad je počela objavljivati videa u kojima kuha svoje specijalitete, njezin izgled česta je tema na društvenim mrežama.

- Svoje recepte počela sam dijeliti prije godinu dana. Dugo sam se premišljala hoću li to raditi. No ja stvarno volim kuhati i, naravno, ne radim to u profesionalnom smislu. Razmišljala sam kako sve to da 'zapakiram' i istaknem se po nečemu, da ne budem samo još jedna u moru ostalih, da ipak to bude nešto s mojim 'dodatkom'. Odlučila sam spojiti moju koketnu osobnost i izgled s kuhanjem - objašnjava Nina.

Foto: Instagram

Gotovo svaku kuhinjsku čaroliju dosad snimila je - u svojoj kuhinji!

- Sad je kuhinja postala pravi studio. Sve kuhinjske čarolije snimam u svojoj kuhinji. Jedino sam dva videa snimila u Villi Galla, gdje sam imala svadbeno veselje. Zamolila sam ih jer oni imaju lijepu vanjsku kuhinju, baš onako ljetnu - prisjetila se Nina.

Mnogima se čini kako je kreiranje sadržaja za društvene mreže vrlo lako te da se sve može napraviti "brzinski". No influencerski posao, otkriva nam Nina, nije lagan. Snimiti jedan video, koji uključuje pripremu jela, još k tomu u glamuroznom izdanju, iziskuje puno više vremena i posvećenosti.

- Sve zavisi što se snima, ali zasigurno traje od 3 do 5 sati. Od pripreme, spremanja, do snimanja. Iako neki video traje minutu i pol, ljudi misle da je to nešto brzinski za napraviti. No traje to, dok se postavi oprema, svijetla. Za neka jela treba pričekati i da se ohlade ili čekati da se ispeku. Mi pazimo na detalje da sve to izgleda kako treba. Neke scene i ponavljamo više puta dok to ne bude baš onako kako smo htjeli. Ja sam perfekcionist u tim stvarima, a i moj snimatelj, tako da bude svega tu - objašnjava nam kroz smijeh.

Foto: Instagram

Njezina ljubav prema kuhanju je neiscrpna, a jela koja napravi rado podijeli s prijateljima i obitelji. Pokraj nje nitko ne ostane gladan!

- Nađem neke stvari na internetu pa ih malo preformuliram na svoj način, a neki su recepti moji. Neka jela sam spremala već sto puta, neke pravim što sam nekad negdje vidjela na nekom od svojih putovanja, pa onda probam i to napraviti. Definitivno se sve pojede. Jedemo muž i ja, moj snimatelj David ponese i svojoj supruzi. Raspodijelim prijateljima - govori nam.

Najveća podrška u karijeri

- Kad sam suprugu predložila svoju ideju, on je bio oduševljen. Rekao je da mu se sviđa i da to kod nas nitko ne radi. Definitivno je nešto drugačije. Uživam u tome i ja to stvarno radim iz čistog gušta. Gledam to kao neku vrstu umjetnosti. Umjetnost mora izazivati reakcije. Tako da oboje se dobro nosimo sa svim komentarima- govori nam, a među tisućama komentara koji se ostavljaju ispod njezinih objava na društvenim mrežama prava je rijetkost pronaći jedan koji nije kompliment na račun njezina izgleda.

Foto: Instagram

Na one loše, kaže nam, ne obazire se.

- Tu su da izazovu reakciju, a suprug i ja smo svjesni da će biti svega. Nekom će se sviđati, nekome ne. Umjetnost mora izazivati svakakve reakcije. Komentari me ništa ne smetaju - kaže nam.

'Teret' popularnosti

Nina je "teret" popularnosti okusila još prije nekoliko godina kada je video njezinog prvog plesa posao viralni hit. Ona i voljeni suprug zaplesali su na pjesmu "Isti igrači" te osvojili srca Hrvatske, ali i cijele regije.

- Moj suprug i ja upoznali smo na jednom partiju i ubrzo smo počeli živjeti zajedno. Kod nas je sve bilo ekspresno. Shvatili smo da smo jedno za drugo, da dobro funkcioniramo. Zaručili smo se na našem prvom zajedničkom putovanju u Egiptu. Vjenčali smo se u kolovozu 2022. godine. Odlučili smo da naša svadba bude jedan veliki party. No prije plesa koji se podijelio na društvenim mrežama imali smo zapravo prvi ples na 'normalnu' pjesmu. Plesali smo na 'The Time of My Life' iz filma Dirty dance. To je ustvari naš prvi ples - otkriva nam Nina.

Za svoj poseban dan, Nina nije štedjela. Imala je dvije vjenčanice. U jednoj je izgovorila sudbonosno "da", a u drugoj plesala do ranih jutarnjih sati.

- Vjenčanje smo imali u Crkvi Gospe Sinjske, a svadbeno veselje u Villi Galli, gdje se svake godine vraćamo slaviti godišnjicu braka. Pjevala nam je grupa Ljubav i Tea Tairović, koji su atmosferu doveli do usijanja - kaže nam.

Ni u trudnoći ne uzima predah

Iako je u devetom mjesecu trudnoće, pauzu od snimanja nije uzimala. Predano je stvarala sadržaj za svoje društvene mreže.

- Da moram mirovati naravno da bih mirovala, ali budući da ne moram, radila sam sve kao i dosad. Nisam umorna, a da predstavlja stres i opterećenje ne bih radila - govori nam Nina.

Kao njezin najdraži video izdvojila je onaj koji je snimila posljednjih dana.

- Recept je za snickers roladu. Video mi je posebno simpatičan. Zato što je drugačiji. Nismo išli na seksi varijantu, nego na finu, a u prvom planu je moj trudnički trbuh. Jer neki su išli, neki su išli na tu neku malo seksi varijantu, neki su išli na neku finu.

Foto: Instagram

Mnogi se dive lijepoj i zategnutoj koži gastro influencerice, a svoju ljepotu redovno njeguje.

- Nastavila sam s istim navikama koje sam imala i prije trudnoće Sve jedem, ali mene je trudnoća baš onako blagoslovila, ja bih rekla, zato što ja u svojoj trudnoći nemam nikakvih tegoba, nisam imala apsolutno nikakve mučnine, nit mi je nešto smetalo, da sam ja sad morala mirovati, da se ne mogu kretati, ja sam stvarno u pokretu, treniram. Nije to sad neki veliki trening, ali ono, održavam taj neki kontinuitet. Mislim da je tu u pitanju i dobra genetika i mix svega - kaže nam.

Nina sitno broji do dolaska svoje djevojčice, a nekoliko ispita koji je dijele do diplome u ruci, ostavit će na "čekanje".

- Fakultet i sve druge obaveze će sad malo morati pričekat jer beba dolazi. Malo ću se smiriti i to će biti totalno neki drugačiji način života, ali nikad ne znaš što ti život nosi - zaključila je.

Foto: Instagram