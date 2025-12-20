Obavijesti

SUDBONOSNO 'DA'

Lijepa Gisele Bundchen se udala

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
Foto: CAMA, VAEM, SXAC

Ranije ove godine je lijepa manekena s novim partnerom dobila i dijete, a strani mediji navode da su nedavno stali pred oltar. Njezin novi suprug, trener Joaquin Valente, je, kažu izvori - presretan

Gisele Bundchen i Joaquin Valente su se vjenčali, navodi Page Six. Lijepa manekenka (45) je ranije ove godine s novim partnerom dobila i dijete, a nedavno su, navode strani mediji, rekli sudbonosno 'da' na maloj, intimnoj ceremoniji na koju su pozvali prijatelje i obitelj. Vjenčanje je navodno bilo prošlog mjeseca. 

- On je presretan što su se vjenčali, imaju dijete zajedno - rekao je izvor o sretnom 'novopečenom' suprugu. 

Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

Da su Gisele i Joaquim zajedno, počelo se šuškati 2022. godine, kada je manekenka podijelila video u kojem je dečko učio jiu-jitsu na Floridi. Kasnije te godine bili su u Kostariki, i to dva tjedna nakon što je Giselin razvod od Toma Bradyja bio finaliziran. S njima su bila i njezina djeca. Iako su ih mediji često povezivali, Gisele je tada demantirala da postoji išta između njih.

- Mislim da će me svi, u ovom trenutku, jer sam se rastala, povezivati s nekime - izjavila je tada za Vanity Fair. U međuvremenu je prijateljstvo preraslo u nešto više te je izvor za People rekao u veljači 2024. da su Gisele i Joaquim zaista zajedno, i to od lipnja 2023.

Tko je Joaquim Valente? 

Dečko Gisele Bündchen, zajedno sa svojom braćom Pedrom i Guijem, podučava borilačke sportove u Miamiju. Joaquim je najmlađi od trojice i bio je posljednji koji se preselio u Miami, što je bilo ključno za razvoj kluba.

Foto: CAMA, VAEM, SXAC

Kod njih na borilačke sportove mogu ići svi, bez obzira na stupanj znanja. Na stranici kluba također piše da uče jiu-jitsu i nekoliko starijih ljudi, kao i osobe s poteškoćama.

