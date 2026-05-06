'Lijepa večer, lijep dan': Naš kandidat za Oscara stiže u kina

Piše Anamarija Burazer,
Čitanje članka: 2 min
Nakon 40 festivala i 15 osvojenih prestižnih nagrada, sad stiže i na velika platna 21. svibnja

Film "Lijepa večer, lijep dan" redateljice Ivone Juke i producentice Anite Juke napokon dolazi u hrvatska kina 21. svibnja. Riječ je o filmu koji već izaziva iznimnu pozornost javnosti i medija, a koji se profilira kao jedan od najvažnijih i najkontroverznijih regionalnih naslova godine.

Film je hrvatski kandidat za 97. nagradu Oscar u kategoriji najboljeg međunarodnog igranog filma te iza sebe ima snažan međunarodni festivalski uspjeh. Pojavio se na više od 40 festivala te ima 15 osvojenih međunarodnih nagrada. Međunarodnu premijeru film je imao na Frameline Film Festivalu u San Franciscu 27. lipnja prošle godine, a europska premijera bila je 15. listopada na Međunarodnom filmskom festivalu u Varšavi.

- Ovaj film govori o ljudima koji su bili izbrisani iz povijesti, ali i, još važnije, o našoj potrebi da gradimo društvo u kojem se takve nepravde više ne ponavljaju. 'Lijepa večer, lijep dan' zapravo govori o budućnosti, o svijetu u kojem svatko ima pravo na svoje dostojanstvo. Nevjerojatan je osjećaj vidjeti kako to publika prepoznaje, bilo u San Franciscu ili sad u Varšavi - izjavila je tad producentica Anita Juka nakon projekcije.

U filmu glume neke od najvećih regionalnih glumačkih zvijezda, među kojima su Emir Hadžihafizbegović, Dado Ćosić, Slaven Došlo, Anja Šovagović Despot, Voja Brajović, Marko Braić, Enes Vejzović, Svetozar Cvetković i mnogi drugi. Radnja filma "Lijepa večer, lijep dan" prati filmaše '50-ih godina koji su se borili za svoju slobodu, ali i slobodu govora u Jugoslaviji. U središtu priče su četiri prijatelja koji su umjetnici, ali i ratni veterani.

Lovro, Nenad, Stevan i Ivan otišli su tijekom Drugog svjetskog rata u partizane, u borbu protiv ustaša i nacista, a 16 godina kasnije ugledna su imena u komunističkoj Jugoslaviji. Međutim, partiji se ne sviđaju filmovi koje stvaraju. Zbog svoje seksualne orijentacije nađu se na meti režima, a partijski lojalist Emir ima zadatak uništiti njihove karijere i živote. U tom trenutku počinje njegova osobna unutarnja borba koja propituje granice lojalnosti i savjesti.

Postavlja mu se i pitanje bi li izdao prijatelja da spasi sebe. Na filmu su radili nagrađivani autori: direktor fotografije Dragan Ruljančić, montažeri Nenad Pirnat i Nina Velnić, scenograf Zvonko Sarić, majstorica maske Ana Bulajić Črček i kostimografkinja Goranka Krpan. Glazbu za film potpisuje Michael Brook, skladatelj nominiran za Zlatni globus. 

