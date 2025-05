Lijepu glumicu ljubio je Brenin sin, ali mu je smetala ova stvar

Glumica Milica Tomašević (33) često slovi za jednom od najljepših žena regije, a svojim životnim putem i karijerom pokazuje da ljepota i talent idu ruku pod ruku s upornošću i obrazovanjem.

Foto: Instagram

Rođena na Kosovu i Metohiji, djetinjstvo je provela u Zubinom Potoku. Već u tinejdžerskim godinama preselila se u Beograd, gdje je nastavila školovanje i započela put prema uspjehu. Iako ju je umjetnost oduvijek privlačila, njezini roditelji su priželjkivali stabilniju karijeru. Kako bi pomirila želje i vlastite ambicije, Milica je odlučila upisati i glumu i ekonomiju istovremeno. Glumu je studirala na Fakultetu umjetnosti u Zvečanu, a ekonomiju u Kosovskoj Mitrovici. Oba studija uspješno je završila.

- Razmišljala sam o arhitekturi, ali je izbor pao na ekonomiju, pa sam paralelno s onim za glumu polagala prijemni i za Ekonomski fakultet i bila prva na listi. Onda sam odlučila završiti i jedan i drugi fakultet i bila primorana snalaziti se, po tri mjeseca sam provodila kod kuće i u Beogradu i nekako uspijevala uvijek sve uklopiti. Bilo je teško, ali sam izdržala, a sad mi ekonomija dobro dođe da se snađem. Čak me i kolege često pitaju za ekonomski ili bankarski savjet - rekla je jednom prilikom.

Foto: Instagram

Milica je 2011. godine ponijela i titulu najljepše djevojke Kosova, a njezina karijera kasnije je procvjetala kroz uloge u serijama poput 'Igra sudbine'. No, mnoge je intrigirao i njezin ljubavni život, osobito kada se pročulo da je u vezi s Viktorom Živojinovićem, sinom Lepe Brene i Bobe Živojinovića.

Par je u početku djelovao skladno, a Milica je otvoreno govorila o svojoj simpatiji prema Viktoru i njegovim roditeljima.

- Viktor je sjajan dečko. Kada žene biraju muškarca, trebaju gledati kakvi su mu roditelji, odnosno genetika. Viktor ima sjajnu genetiku, što ne čudi s obzirom na to da mu je majka Lepa Brena, a otac Boba! Sjajno su ga odgojili, a i jako mi je lijep. Brena i Boba su divni ljudi. Srdačni su i dobri prema meni. Ništa manje nisam ni očekivala od velike glazbene zvijezde i teniske legende - kazala je Milica.

No, problem su postale glumičine uloge, točnije intimne scene koje su Viktoru navodno sve teže padale. Nakon nekoliko mjeseci, ljubav je došla do kraja, a Milica se posvetila karijeri. Srpski Kurir navodi kako je prekid Jelene i Viktora inicirala sama Lepa Brena.

- Viktor je na sve načine pokušavao zbližiti djevojku s majkom, ali bezuspješno. Brena je nije podnosila od početka. Imao je plan povesti Milicu sa sobom u Crnu Goru, kada je s majkom išao kao njezina pratnja na romsko veselje u Dobre Vode. Cilj mu je bio da tamo svi zajedno provedu neko vrijeme i malo se bolje upoznaju. Brena za to nije htjela ni čuti i nije bilo šanse da popusti. Viktoru to nije bilo svejedno. Baš se iznervirao, pa je odlučio sam otići na more i razmisliti što će i kako će dalje - rekao je izvor za Kurir.

- Kada je shvatio da protiv majke ne može, nakon nekoliko dana na jahti ohladio je glavu i razmislio o svemu. I sam je shvatio da mu je počelo smetati što je Milica u posljednje vrijeme imala sve više intimnih scena u seriji u kojoj glumi. Raskinuo je s njom preko poruke. Napisao joj je da trebaju napraviti malu pauzu i da se želi posvetiti biznisu. Kada je javio Breni da ju je poslušao, baš se obradovala. Bilo joj je drago što je i sam shvatio da je to najbolje za njega - zaključio je izvor.